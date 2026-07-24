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Celrà acull un nou banc de productes solidaris no alimentaris

Acompartir, que ja opera a altres punts de l'Estat, estrena seu a Celrà per donar una segona vida a articles no alimentaris

Magatzem habilitat per la recollida de productes

Magatzem habilitat per la recollida de productes / Acompartir

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Redacció

Redacció

Celrà

Les comarques gironines compten amb un nou recurs solidari després que Acompartir, un banc de productes solidaris que recull excedents d'empreses per repartir-los a ONG, hagi arribat a Celrà. Acompartir és un banc de productes que reparteix únicament articles de caràcter no alimentari. Alguns dels productes que es poden adquirir al banc són roba, joguines, electrodomèstics i productes higiènics.

El punt de recollida que ha establert l'organització, i on ONG, parròquies i altres entitats benèfiques podran recollir els productes que necessitin, es troba a la nau de l'empresa SEUR, al carrer del Ter, 18 del municipi de Celrà.

L'organització afegeix importància a aquesta nova obertura després de les dades que va publicar Càritas el passat abril, on es deia que 110.000 gironins passaven a ser pobres després de pagar el lloguer. Segons aquell informe elaborat per la Fundació FOESSA, 32.000 persones viuen en llars on el sustentador principal té una inestabilitat laboral greu, i 48.000 han deixat de seguir un tractament mèdic per motius econòmics.

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Sobre el funcionament del banc solidari, la directora d'Acompartir, Leticia López-Cotelo, ha explicat que "recuperem productes nous que ja no poden comercialitzar-se per a donar-los una segona vida ajudant a les persones que més ho necessiten". A més, aclareix que "seguim el mateix model que el Banc d'Aliments, però aplicat a productes no alimentaris". La seu, tot i trobar-se a Celrà, està habilitada per a qualsevol entitat benèfica de les comarques gironines que necessiti productes no alimentaris.

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