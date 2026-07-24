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Geis: "El pacte amb Carles Ribas està basat en l'experiència, el coneixement de la ciutat i la generositat"

La cap de llista de Junts defensa que cal "allunyar-se dels extremismes" i centrar el debat en "els problemes reals" dels ciutadans.

Ribas i Geis en roda de premsa

Ribas i Geis en roda de premsa / Berta Artigas Fontàs / ACN / ACN

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ACN

ACN

Girona

Gemma Geis ha assegurat que el pacte amb el PNC i Carles Ribas és una decisió "molt meditada" i presa des del convenciment que la ciutat "necessita sumar". La cap de llista ha afirmat que el "pacte està basat en l'experiència, el coneixement de la ciutat i la generositat" per donar "l'empenta" que, segons ella, necessita la capital gironina.

Junts i PNC defensen que la coalició neix de la voluntat d'"ampliar el carril central" a la ciutat i construir una alternativa per governar Girona després dels comicis del 2027. L'acord, segons han explicat, compta amb l'aval del president de Junts, Carles Puigdemont.

Geis ha defensat que aquest "carril central" és "més necessari que mai" per "allunyar-se dels extremismes" i centrar el debat en "els problemes reals" dels ciutadans.

"Sumar no és enganxar", ha afirmat Geis, que ha reivindicat que incorporar persones amb trajectòries i sensibilitats diferents "enriqueix la política". En aquest sentit, ha assegurat que Girona necessita "acords" i ha recordat la seva etapa al Parlament. "Vaig entrar en política el 21-D, on hi havia molta generositat, i vaig formar part de grups parlamentaris amb sensibilitats molt diverses", ha explicat. "Vull continuar aquest camí".

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Tant Geis com Ribas han expressat el desig que l'expresident Carles Puigdemont pugui tornar a la ciutat, si bé no han aclarit si podria formar part de la llista. Geis ha reclamat que es compleixi la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), una situació que ha qualificat de "l'última vergonya". "Tant de bo que durant les eleccions municipals pugui està aquí. Voldrà dir que ja haurem solucionat el problema, que és una aberració de l'Estat espanyol", ha afirmat Ribas.

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Geis: "El pacte amb Carles Ribas està basat en l'experiència, el coneixement de la ciutat i la generositat"

Geis: "El pacte amb Carles Ribas està basat en l'experiència, el coneixement de la ciutat i la generositat"

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