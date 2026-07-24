Un incendi en un aparcament obliga a tallar la llum i evacuar diversos locals del carrer Migdia
El foc no ha causat ferits ni danys materials i ha quedat extingit poc abans de les vuit del vespre
Àfrica Benavente
Un incendi declarat aquest divendres a la tarda en un aparcament privat situat al número 7 del carrer Migdia de Girona ha obligat a tallar el subministrament elèctric al carrer i a evacuar preventivament diversos establiments del tram més pròxim. El foc no ha causat danys personals ni materials i ha quedat extingit poc abans de les vuit del vespre.
Els serveis d’emergències han rebut l’avís pels volts de les sis de la tarda, després que es detectés fum sortint per les reixes de ventilació de l’aparcament. Els Bombers de la Generalitat hi han activat vuit dotacions i han accedit a l’interior equipats amb una càmera tèrmica per localitzar l’origen de l’incendi.
En un primer moment, es va sospitar que el foc podia afectar el transformador elèctric de l’immoble, una possibilitat que els bombers van acabar descartant. Finalment, l’incendi s’hauria originat en els cables que alimenten el transformador, en un punt situat entre aquesta instal·lació i la sortida de ventilació de l’aparcament.
Per poder intervenir amb seguretat, els bombers han demanat, com a mesura preventiva, el tall del subministrament de gas. També han requerit a la companyia elèctrica que interrompés la llum per poder extingir el foc amb aigua. El tall ha afectat el conjunt del carrer Migdia durant l’operatiu.
Paral·lelament, s’ha evacuat el restaurant König i altres locals situats en el tram del carrer més pròxim a l’incendi. No consta que cap persona hagi resultat ferida ni que hagi necessitat assistència sanitària.
A l’interior de l’aparcament hi havia un cotxe i una motocicleta, però cap dels dos vehicles ha resultat afectat. Tampoc s’han detectat altres danys materials ni una propagació del foc més enllà del punt on s’hauria iniciat.
L’incendi ha quedat extingit poc abans de les vuit del vespre. A aquella hora encara hi treballaven sis dotacions dels Bombers, que duien a terme tasques de revisió i maniobres de ventilació per extreure el fum acumulat a l’interior de l’aparcament.
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