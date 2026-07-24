L'Ajuntament de Girona modificarà l'ordenança del Mercat de Marxants
Vox assegura que un recurs contenciós presentat per la formació obliga el consistori a refer la primera aprovació
Redacció
L'Ajuntament de Girona porta dilluns al ple ua modificació de l'ordenança reguladora de la venda no sedentària als mercats de marxants de la ciutat. El grup Municipal de VOX assegura que el recurs contenciós administratiu que va presentar davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha obligat a fer la modificació. Segons Vox, el consistori "pretén incorporar per la via d’urgència" al ple municipal del pròxim dilluns una nova aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança. Assegura que, per fer-ho, "deixarà sense efecte" la tramitació iniciada per l’acord plenari de l’11 de maig i "obrirà un nou període d’informació pública". Mentrestant, fonts municipals asseguren que "per tal de garantir la seguretat jurídica i després de les al·legacions i la demanda tornaran a "aprovar inicialment les ordenances per tal d’obrir un nou període d’exposició al públic de 30 dies". D'aquesta manera, el consistori "s’assegura que jurídicament pot respondre les al·legacions i demanda".
En un comunicat, Vox assenyala que aquesta rectificació es produeix "després que el TSJC traslladés a l’Ajuntament la demanda presentada pel partit contra l’aprovació definitiva de l’Ordenança". Arran d’aquesta demanda, "els mateixos serveis jurídics municipals han reconegut diversos dels defectes denunciats" pel grup municipal.
Entre les deficiències assenyalades per VOX hi havia la utilització de conceptes indeterminats com "venda il·legal" i "connivència"; la possibilitat de sancionar els comerciants per no seguir simples recomanacions; l’atribució automàtica de responsabilitat al titular d’una autorització per actes comesos per terceres persones; la inclusió de danys a béns privats dins del règim sancionador municipal; l’ús d’expressions obertes per justificar la revocació d’autoritzacions; errors de remissió entre articles, i un règim incoherent de reincidència i agreujament de les infraccions.
Com a conseqüència de l’actuació judicial de VOX, el nou text elimina la infracció per «venda il·legal» i «connivència», exigeix dol o culpa per responsabilitzar el titular per actes de tercers, corregeix el règim de reincidència i modifica diverses causes de revocació i preceptes sancionadors. El portaveu de VOX, Francisco Javier Domínguez, ha afirmat que "aquesta rectificació no és voluntària. Es produeix perquè VOX va acudir als tribunals i va demostrar que l’Ordenança contenia preceptes jurídicament insegurs, desproporcionats i contraris als principis bàsics del dret administratiu sancionador".
El grup municipal diu que "el mateix expedient reconeix que la urgència respon a la necessitat de l’Ajuntament d’aportar al TSJC un acord plenari d’aprovació inicial abans de contestar la demanda i d’intentar modificar definitivament l’Ordenança abans que recaigui sentència". VOX votarà en contra de la urgència perquè assegura que "una modificació que afecta setze articles i bona part del règim sancionador no s’hauria de tramitar sense passar prèviament per la Comissió Informativa ni sense facilitar als regidors temps suficient per estudiar-la".
També votarà en contra del nou text, en el cas de ser aprovat, perquè, "malgrat les correccions, manté la imposició lingüística sancionadora, un excés de burocràcia per als autònoms, l’obligació generalitzada de relacionar-se electrònicament amb l’Administració i un règim sancionador encara excessiu".Vox anuncia que, si s’aprova la nova ordenança, "presentarà noves al·legacions durant el nou període d’informació pública per defensar una regulació clara, proporcionada i respectuosa amb la llibertat d’empresa, la seguretat jurídica i la igualtat de tots els comerciants".
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