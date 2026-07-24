Les sardanes prenen el relleu a la Festa Major de Salt amb la Cobla Vila de la Jonquera
La música tradicional catalana es reafirma com a eix vertebrador de la cultura popular en la Festa Major de Salt
Júlia Bagué
Després del pregó dels Marrecs d'aquest dijous al vespre, que inaugurava la Festa Major de Salt reivindicant la cultura popular, les sardanes han pres el relleu en el segon dia de celebracions a la vila. Sota la direcció de Miquel Vilardell, la Cobla Vila de la Jonquera han ofert música tradicional catalana aquest divendres al vespre a la placeta de Salt Sardanista. Fundada l'11 de març de 2001 a la Jonquera (Alt Empordà), la formació ha difós la música de cobla, les audicions i els aplecs de sardanes per tot Catalunya i la Catalunya Nord.
Els darrers anys les sardanes de la Festa Major anaven a càrrec de la cobla Rossinyolets. Enguany, la Cobla Vila de la Jonquera, ha reafirmat la música tradicional catalana com a eix vertebrador d'una cultura popular que la colla castellera saltenca reclamava dijous des del balcó de l'Ajuntament.
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