El programa Crea en Xarxa, on participa El Canal de Salt, selecciona quatre projectes d'arts de carrer
Col·lectiu Casa Teatre, Insectotròpics, Cia. Las Kakofónikas i Cia. Carla Sisteré són els sel·leccionats per la primera edició del programa pilot
Redacció
Crea en Xarxa – Arts de Carrer ha resolt la primera convocatòria del programa pilot de residències compartides d'arts de carrer amb la selecció de quatre projectes que desenvoluparan el seu procés de creació entre el 2026 i el 2027. Són Practicar l'impossible, del Col·lectiu Casa Teatre, El temps suspès, d'Insectotròpics, Majorettes, de la Cia. Las Kakofónikas, i Territori Prohibit, de la Cia Carla Sisteré.
Crea en Xarxa és un programa impulsat col·laborativament pels quatre centres de creació públics del territori (Roca Umbert Fàbrica de les Arts, L'Estruch – Fàbrica de Creació de les Arts en Viu, Convent de les Arts i El Canal – Centre de Creació d'Arts Escèniques), amb la participació de la Direcció General de Drets Culturals, Creació i Biblioteques del Departament de Cultura i la col·laboració en la prova pilot d’arts de carrer de FiraTàrrega i la Plataforma d'Arts de Carrer (PAC).
La iniciativa neix amb la voluntat d'impulsar un model compartit de suport a la creació, afavorint la cooperació entre equipaments, el desenvolupament de processos creatius de llarg recorregut i la circulació de noves produccions. Alhora, vol contribuir a consolidar un ecosistema cultural més divers, descentralitzat i connectat amb el territori, reforçant els vincles entre creadors, programadors, professionals i ciutadania.
El programa s’inicia amb Crea en Xarxa – Arts de Carrer, una prova pilot centrada en les arts de carrer, un àmbit clau de la creació escènica contemporània per la seva relació directa amb l’espai públic, la ciutadania i el territori.
Les quatre propostes seleccionades
La selecció s'ha fet buscant un equilibri entre disciplines, llenguatges escènics i trajectòries artístiques. Les quatre propostes comparteixen la voluntat d'explorar noves formes d'intervenció en l'espai públic i d'establir una relació directa amb la ciutadania.
Practicar l'impossible, del Col·lectiu Casa Teatre, convertirà un vagó itinerant en un espai escènic de proximitat que combinarà narració oral, teatre visual i teatre d'objectes per construir un arxiu viu d'històries vinculades als territoris que recorrerà.
El temps suspès, d'Insectotròpics, plantejarà una instal·lació immersiva que integra arts visuals, tecnologia i participació ciutadana per reflexionar sobre la percepció del temps, el paisatge i la relació entre les persones i l'entorn.
Majorettes, de la Cia. Las Kakofónikas, transformarà l'espai públic en una desfilada festiva i caòtica protagonitzada per quatre exmajorettes que es retroben trenta anys després. Amb humor físic, clown i música, la proposta reivindica la visibilitat de les dones madures i converteix la plaça en un espai de joc, celebració i participació col·lectiva.
Territori Prohibit, de la Cia Carla Sisteré, desenvoluparà una peça de dansa contemporània protagonitzada per dues intèrprets i una motocicleta que qüestiona la presència dels cossos femenins en espais tradicionalment masculinitzats.
Al llarg del programa, els quatre equips artístics realitzaran un itinerari de residències als quatre centres de creació, amb un mínim de vuit setmanes de treball distribuïdes durant el procés de creació i ampliables segons les necessitats de cada projecte.
Cada proposta comptarà amb una dotació de 25.000 euros, l'acompanyament dels equips dels centres, assessorament artístic especialitzat en arts de carrer, recursos tècnics i logístics, activitats de mediació amb la ciutadania i espais de trobada amb programadors i professionals del sector.
El calendari del programa preveu una primera presentació dels projectes a FiraTàrrega 2026 (el 10 de setembre), tenint la possibilitat de realitzar preestrenes en festivals vinculats a la Plataforma d'Arts de Carrer (PAC) durant el 2027 i l'estrena definitiva a FiraTàrrega 2027.
- La gran decisió de Cubarsí
- Ni als 65 ni als 67 anys: aquesta és l'edat de jubilació que proposen alguns experts perquè el sistema sigui viable
- Un home entra en un bar del barri de Taialà de Girona amb una pistola, dispara i agredeix una altra persona a cop de culata al cap
- Compte: Hisenda aclareix quines transferències entre familiars han de tributar
- Un xofer perd el control d’un autobús i s'accidenta amb una quarantena de passatgers a Blanes: sis ferits evacuats
- Sabies que la porta ferrada de Sant Feliu de Guíxols no és una porta i conserva més de mil anys d'història?
- L'Audiència condemna a 2 anys i 10 mesos el conductor que va matar la ciclista als Àngels, però podria esquivar la presó
- Els Mossos alerten del 'mètode de la sembra': el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments