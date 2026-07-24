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Salt celebra la novena edició de la Saltucada amb més de 100 percussionistes

La trobada anual de bandes omple els carrers de Salt de ritme i energia gràcies a la unió de la Banda d'en Pere Botero i la Banda del Rec

Vídeo | Salt celebra la novena edició de la Saltucada amb més de 100 percussionistes

Vídeo | Salt celebra la novena edició de la Saltucada amb més de 100 percussionistes

Aniol Resclosa

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Júlia Bagué

Salt

La Banda d'en Pere Botero i la Banda del Rec s'han unit un any més en motiu de la Festa Major de Salt, per oferir la novena edició de la Saltucada, una trobada de batucades que ha reunit a 6 bandes i a més de 100 músics. La ruta ha iniciat a la plaça 1 d'Octubre a dos quarts de vuit, i ha culminat a la plaça de la massana pels volts de les nou.

Tal com prometien a les xarxes socials, els carrers de Salt s'han omplert aquest divendres de ritme, festa i una energia desbordant. La Saltucada, com és costum, s'ha convertit en una prèvia perfecta als concerts nocturns de Mojinos Escozíos i l'Orquestra Montecarlo, a l'Era de Cal Cigarro. La coordinadora de la Banda d'en Pere Botero, Estefania Obanos, celebra una trobada que "dona rellevància a la cultura popular de Salt, el nostre poble".

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Les imatges de la novena edició de la Saltucada

Les imatges de la novena edició de la Saltucada

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Les imatges de la novena edició de la Saltucada / Aniol Resclosa

Com a novetat d'enguany, s'ha modificat la ruta habitual, passant per barris diferents. Segons Obanos, "la idea és poder portar la música a altres zones de Salt". Enguany, han finalitzat la vetllada amb un rècord hisòric de percussionistes: "Sempre és molt emotiu agrupar tanta gent amb una passió conjunta", conclou la coordinadora.

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