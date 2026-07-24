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Un xoc frontal deixa tres ferits, un d'ells crític, a la C-66 a Sant Julià de Ramis

Una furgoneta i un cotxe han col·lidit i l’accident provoca cues en tots dos sentits

Els serveis d'emergències en el punt de l'accident de trànsit de la C-66 a Sant Julià de Ramis.

Els serveis d'emergències en el punt de l'accident de trànsit de la C-66 a Sant Julià de Ramis. / Anti-radars Garrotxa

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Eva Batlle

Eva Batlle

Sant Julià de Ramis

Un xoc frontal entre una furgoneta i un cotxe ha deixat un home ferit crític, un altre de greu i una dona ferida lleu aquest divendres al migdia a la C-66,. a Sant Julià de Ramis. L’accident ha tingut lloc cap a les dotze al punt quilomètric 33,5, a l’inici de la variant de Banyoles.

Els tres afectats han estat traslladats a l’Hospital Josep Trueta de Girona, segons el balanç definitiu del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

El SEM ha mobilitzat un helicòpter medicalitzat, un equip terrestre conjunt SEM-Bombers i cinc ambulàncies. Fins al lloc també s’hi han desplaçat efectius dels Bombers de la Generalitat i dels Mossos d’Esquadra.

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El sinistre provoca cues en tots dos sentits de la C-66, que han assolit els tres quilòmetres. La circulació està afectada i es dona pas alternatiu mentre continuen les assistències i les tasques dels equips d’emergència, informa el Servei Català de Trànsit (SCT). L’accident també causa retencions a l’AP-7 a l’altura de Sant Julià de Ramis, on hi ha l’entrada i la sortida de Girona Nord.

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