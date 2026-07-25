Salt viu la seva Festa Major entre la tradició i les noves propostes culturals sota la mirada del cel
La previsió de pluja ha obligat a reubicar alguns actes a l'aire lliure, com la trobada i cercavila gegantera
Salt continua vivint la Festa Major amb intensitat. Concerts, cercaviles, sardanes i balls fan que la cultura popular sigui més viva que mai durant els cinc dies de festivitat. Aquest dissabte, a més, ha estat el dia gran de la vila, el del seu patró: Sant Jaume. I, és clar, els actes van començar ben aviat al matí i es van allargar fins ben entrada la matinada amb diverses actuacions musicals. També es va mirar cap al cel per la previsió de pluja durant la tarda, que va fer que tothom estigués pendent de si sortir de casa o, almenys, de fer-ho amb paraigua.
El matí, però, el sol va lluir i Salt s'ha despertat amb les matinades. Les gralles i els timbals dels Marrecs van ressonar des de les vuit per diferents carrers del municipi, amb un recorregut que ha començat a la rotonda dels Donants de Sang i ha acabat a la plaça de la Vila. Una manera sorollosa i festiva de recordar als veïns que la jornada de Sant Jaume ja estava en marxa. La programació ha continuat amb l’espectacle infantil Kindersu, una proposta pensada per al públic familiar que ha permès que els infants també fossin protagonistes d’un dia carregat d’activitats.
Les ganes de festa i dansa han tingut un moment de pausa al migdia, amb el tradicional ofici solemne de Festa Major en honor a Sant Cugat, celebrat a l’església que porta el seu nom. La cerimònia ha anat acompanyada del concert de Festa Major de la Coral Tribana, dirigida per Quim Bonal, que ha posat la nota musical a un dels actes més solemnes de la programació.
Els gegants passegen igual
La situació ha canviat a la tarda. Els núvols han anat guanyant terreny i la pluja, anunciada des de feia hores, ha acabat fent acte de presència. L’aigua ha obligat l’organització a reograntizar alguns dels actes previstos, especialment els que s’havien de celebrar a l’aire lliure.
Una de les cites més esperades era la trobada gegantera i la posterior cercavila pels carrers del municipi. Els gegants s'han convertit en els grans protagonistes de la tarda, perquè ni la pluja ha alterat els plans dels Amics dels Gegants de Salt. Això sí, han canviat d'ubicació. La trobada s'ha fet al carrer de Miquel Martí i Pol (en un principi havia de ser al carrer de Roca Delpech) perquè, en cas que l'aigua caigués, gegants i públic poguessin entrar al pavelló. D'aquesta manera, i malgrat la pluja que amenaçava, la programació no s'ha aturat del tot, tot i que els paraigües s'han convertit en una part més de la jornada.
A mesura que ha avançat el vespre, l’activitat festiva s'ha anat reprenent allà on les condicions ho han permès. La música, les arts escèniques i les propostes pensades per al públic adult han intentat recuperar el protagonisme després d’una tarda marcada per la incertesa meteorològica. De fet, a la nit els actes es desenvoluparan amb total normalitat, ja que no hi ha previsió de pluja.
La nit, així, mantindrà l’esperit festiu i permetrà que molts saltencs i visitants allarguin la jornada entre cançons, balls i retrobaments. Els qui tenguin més ganes de gresca encara arribaran a l’Era del Cigarro, mentre que els més valents aguantaran fins al correfoc, que començarà un cop acabi la música.
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