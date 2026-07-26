Un centenar de persones recorden Carla Fernández en el tercer any del seu assassinat
A l’octubre començarà el judici contra la seva exparella a l'Audiència Provincial de Girona
Un centenar de persones s'han aplegat aquest diumenge al Jardí de la Infància de Girona per recordar Carla Fernández, tres anys després del seu assassinat a mans de la seva exparella. Tenia 27 anys i vivia al barri de Sant Narcís de Girona. Amics, familiars i veïns de la ciutat s'han reunit un any més per «denunciar la xacra que suposen els feminicidis».
Durant l’acte diverses amigues de la Carla han volgut recordar-la a ella i a la seva personalitat. «El primer que em ve al cap quan penso amb ella és la felicitat i l’alegria que transmetia, les ganes de viure i de créixer, la positivitat i la seva ambició», ha dit la Paula. «Hi ha persones que deixen una empremta tan gran que, encara que passin els anys, continuen unint-nos. La Carla era d’aquelles persones que omplien cada lloc amb el seu somriure, la seva espontaneïtat i aquella manera tan seva de fer que feia que tothom acabés rient», ha afirmat amb un somriure una altra amiga.
En Marcos, un altre amic, ha estat més contundent: «La Carla no pot ser un simple número de seguiment de dones assassinades. Tenia un nom, una cara, una personalitat encisadora. Tenia una vida, la seva vida, que un indesitjable va decidir arrabassar-l’hi de la forma més cruel. Quan es roba una vida d’una forma tan cruel també es roba part de la vida dels que la coneixien», ha sentenciat.
Per la seva banda, la mare de la Carla, Blanca Gutiérrez, ha anunciat que estan posant en marxa una associació d’acompanyament per a les famílies víctimes de feminicidis. L'entitat, que es dirà AMMA Feminicidios, té com a objectiu donar suport a les persones durant el dol i el procés judicial. Gutiérrez ha explicat que, quan va morir la seva filla, no va trobar cap associació específica que agrupés familiars de dones assassinades: «Hi ha associacions de violència de gènere, moltes, però d'associació de famílies de dones assassinades no n'hi ha cap», ha lamentat. Ara, vol que cap altra mare es trobi sola davant d'una situació com la que ella ha viscut.
L'acte d'aquest any arriba uns dos mesos abans que se celebri el judici contra l'assassí, que començarà el 2 d’octubre a l’Audiència Provincial de Girona. La mare de la Carla ha fet una crida a aquelles persones que hagin patit un feminicidi de prop i a la ciutadania en general perquè l’acompanyin aquell dia «per mostrar-nos units en la desgràcia però també en la lluita per aconseguir algun dia acabar amb aquesta xacra».
Durant l’acte també hi ha hagut un parell d’actuacions musicals i una encesa d’espelmes per recordar totes aquelles dones que han estat assassinades a causa de la violència masclista. Per acabar, la mare de la Carla ha enganxat una placa de manera simbòlica en un banc del parc, que la jove solia freqüentar.
Un crim que va commocionar Girona
Carla Fernández va ser assassinada el 26 de juliol del 2023 al seu domicili del carrer Bilbao de Girona. La seva exparella va ser detinguda després de confessar el crim. Des de llavors que l'home està en presó provisional acusat dels delictes d'assassinat, robatori amb violència i agressió sexual.
L'assassinat de Carla Fernández va commocionar la ciutat. L'endemà del crim, unes 300 persones es van concentrar a la plaça del Vi per condemnar l'assassinat i mostrar el seu suport a la família. També es va fer un minut de silenci a la plaça de l'Assumpció, al barri de Sant Narcís, on vivia la jove. Des d'aleshores, familiars, amics i la ciutat de Girona han recordat la noia amb actes d'homenatge coincidint amb l'aniversari del feminicidi.
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