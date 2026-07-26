Els Marrecs toquen el cel a Salt amb el 5 de 8
La colla amfitriona ha signat una diada rodona amb la “Catedral” inclosa, en una jornada d'alta tensió, eufòria compartida amb Barcelona, Manresa i Olot, i la mirada fixa en el 3 de 9
Aquest matí la Plaça Lluís Companys de Salt ha acollit un cop més la Diada castellera de Sant Jaume. Enguany els Marrecs han compartit la jornada amb els Castellers de Barcelona, els Tirallongues de Manresa i els Xerrics d'Olot, que han arribat plegats amb pilars caminant. Ha sigut un dia especialment destacat pels amfitrions: «S’han complert els objectius plantejats amb solvència: 3 castells de 8 i mig», ha assegurat el seu cap de colla, Pau Caravaca.
Els Marrecs han obert la seva actuació apostant fort en la primera ronda amb el 7 de 8, un castell que ja han descarregat dues vegades aquesta temporada i que avui han descarregat amb molta seguretat. Després dels amfitrions ha arribat el torn dels Castellers de Barcelona, que han encetat la diada amb un 3 de 8 que ha requerit esforç i ha dibuixat cares de respiració i alleujament un cop descarregat, acompanyat del càlid aplaudiment de la plaça. En tercer lloc, les samarretes grises s'han unit per carregar un 3 de 7, els de Manresa han donat pas així als olotins en la primera ronda. Finalment, els Xerrics d'Olot han volgut començar amb un 3 de 6 amb agulla.
Seguidament, ha arribat la segona ronda marcada per dos castells amb folre. Un de la mà de la Colla Castellera de Barcelona i l'altre dels Marrecs. Tant els barcelonins com els amfitrions han carregat i descarregat un 2 de 8 amb folre, el primer de la temporada, i un castell molt marrec que s'ha descarregat després d’un peu desmuntat. D'altra banda, els Tirallongues i els Xerrics han apostat per oferir a la Plaça Lluís Companys de Salt un 4 de 7 i un 4 de 6, respectivament. Les quatre colles s'han donat suport mútuament al llarg de tota la diada; es podien sentir aplaudiments i crits d'ànims constantment i també s'han pintat pinyes amb camises de tots els colors en diverses ocasions. I és que tant els amfitrions com els convidats han gaudit d'una Diada de Sant Jaume molt agradable.
Els Marrecs han conquerit la torre
La tercera ronda ha portat el moment culminant de la jornada. Abans d'arrencar, el cap de colla dels Marrecs, Pau Caravaca, ha encès els ànims de les camises blaves amb un missatge directe que els animava per aconseguir el 5 de 8, : «És el nostre castell i ens mereixem recuperar-lo; ens mereixem descarregar-lo amb molta solvència». Una tria simbòlica i plena de sentit, estirant el fil del pregó on ja van remarcar que Salt, tot i no tenir una gran seu episcopal, té la seva pròpia Catedral.
La plaça ha esclatat en un clam unànime d'aplaudiments i abraçades plenes de suor i eufòria. La marea blava dels Marrecs de Salt ha passat dels nervis i la contenció a l'eufòria absoluta en qüestió de segons. El 5 de 8 no és un castell gaire habitual de veure en una tercera ronda per la seva exigència física i tècnica, però Caravaca ha explicat que ha sigut un punt final ideal: «Anàvem a buscar la cirereta i els assajos ens han dut a portar el 5d8 a plaça», ha destacat el cap de colla.
Després de conquerir el 5, ha arribat el torn de les colles convidades per actuar en la tercera ronda. La Colla Castellera de Barcelona ha apostat per un 4 de 8 ferm consistent que ha tenyit la plaça de vermell per uns instants amb crits d'alegria per part dels i les membres de la colla. En tercer lloc, els Tirallongues han engalanat la plaça amb un 2 de 6, amb aquest castell fet amb destresa han tancat la seva actuació a Salt. Finalment, els Xerrics han acabat amb un castell bastant similar al que han escollit per començar: un 3 de 6, però en aquest cas sense agulla. Els olotins van actuar ahir a Santa Cristina d'Aro, i han assegurat que l'esgotament es notava, així com la manca d'algunes peces importants.
Així s'ha viscut la diada castellera d'avui, amb una plaça de Salt ben plena —tot i que sense arribar a vessar— on el públic ha agraït profundament les zones d'ombra en un migdia càlid i intens. En acabar la diada, el cap de colla dels Marrecs, Pau Caravaca, no amagava la seva satisfacció: «La diada era molt ambiciosa perquè veníem de descarregar el 7 de 8 dues vegades i avui anàvem a estrenar la torre i el 5. Hem obert amb el 7 de 8 per donar seguretat i la torre de 8 que ens mereixíem ha tingut una execució molt maca».
Sobre l'estratègia de tancar amb el 5 de 8 en tercera ronda, Caravaca admetia que era el castell que tenien més en dubte: «No ens esperàvem que ens arribés tan ràpid. Els Marrecs som d'anar pas a pas. El 5 de 8 era la cirereta per acabar aquesta actuació meravellosa».
Preguntat pel clam de la plaça que demanava un pas més («No n'hi ha prou, volem el 3 de 9!») i la propera cita al Concurs de Tarragona, el cap de colla s'ha mostrat optimista: «Hi estem treballant. A l'assaig especial de l'altre dia hi vam col·locar sisens amb molt bones sensacions. Anem pas a pas, però les proves són bones i quan hagi d'arribar, arribarà».
La diada castellera ha acabat amb una ronda de pilars. S'han pogut veure tres pilars de 5 i dos pilars de 4 de la mà dels Marrecs de Salt, un vano de 5 de les samarretes vermelles de Barcelona i també un pilar de 4 dels Xerrics d'Olot. Per la seva banda, els Tirallongues també n'han aixecat dos per tancar la jornada: un pilar de 5 i un pilar de 4. I amb un migdia assolellat i un grapat de castells descarregats amb orgull, la Plaça Lluís Companys de Salt ha acomiadat la Diada de Sant Jaume amb il·lusió i amb una i mirada ja a la pròxima. Mentrestant, els Marrecs ja albiren el seu 3 de 9...
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