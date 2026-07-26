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Dos ferits lleus en una col·lisió entre un cotxe i una furgoneta a l'AP-7 a Sant Julià de Ramis

Els dos ocupants del turisme, ferits lleus, han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta

Retencions a l'AP-7.

Retencions a l'AP-7. / Mossos d'Esquadra

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Redacció

Redacció

Sant Julià de Ramis

Una col·lisió entre un cotxe i una furgoneta a l'AP-7 ha deixat dos ferits lleus. L'accident s'ha produït als volts de les 12:35 al km 57 de l'AP-7, a Sant Julià de Ramis, direcció Girona.

Bombers de la Generalitat ha informat que s'han enviat a la zona tres dotacions. Tot i que no hi ha hagut atrapats, les dues persones que estaven dins del turisme han estat evacuades a l'Hospital Josep Trueta. Segons les primeres indicacions es troben en estat lleu.

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