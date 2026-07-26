Guanyem i Esquerra negocien que el nou cartipàs de Girona tingui dues noves regidories per als republicans
També volen agilitzar la contractació municipal i incorporar un assessor dedicat exclusivament a l'àrea de residus
Guanyem i Esquerra Republicana negocien un nou cartipàs per l'Ajuntament de Girona després de la sortida de Junts del govern municipal. Segons ha pogut saber l'ACN, la proposta incorpora dues noves regidories que assumirien els republicans: una d'Esports, Joventut i Ciutat Universitària, encapçalada per Àdam Bertran, i una altra de Treball i Contractació Pública, que lideraria Raquel Robert. També s'inclou un paquet de mesures per agilitzar la contractació municipal i crear una oficina de manteniment d'equipaments. En l'àmbit dels residus, es planteja incorporar la figura d'un assessor de govern dedicat exclusivament a aquesta àrea. La voluntat de l'alcalde és portar-lo a ple abans que acabi el mes de juliol.
A més de les competències en Esport i Joventut que tenia fins ara, Àdam Bertran assumiria les polítiques de relació amb la Universitat de Girona, la projecció internacional de la ciutat i la captació de projectes europeus. El regidor republicà també es faria càrrec de la regidoria de Llengua Catalana, fins ara en mans de Junts, que es reforçaria amb noves mesures per vetllar pel compliment de la normativa sobre retolació i informació comercial als establiments comercials.
Per altra banda, la regidora Raquel Robert assumiria la nova regidoria de Treball i Contractació Pública. Entre les competències hi hauria les polítiques d'ocupació, la formació professionalitzadora, la intermediació laboral, el suport a l'emprenedoria i la promoció econòmica.
Un assessor per coordinar les polítiques de residus
En l'àmbit dels serveis municipals, la proposta preveu incorporar la figura d'un assessor de govern dedicat exclusivament a coordinar les polítiques de residus, neteja i manteniment de la via pública. A més, es planteja crear un equip de dues o tres persones per preparar el futur contracte del servei i afrontar el final del mandat.
L'acord en negociació també preveu posar en marxa una Oficina Tècnica de Contractació. Paral·lelament, es plantegen canvis al servei de recursos humans per accelerar la cobertura de vacants, implantar un nou programa de nòmines i revisar els procediments interns per guanyar eficiència.
Una altra de les mesures seria la creació d'una Oficina Tècnica de Manteniment d'Equipaments. Aquest nou organisme s'encarregaria de planificar i coordinar les actuacions de manteniment preventiu dels edificis municipals, així com coordinar-se amb els serveis d'Educació i Esports.
També s'aposta per impulsar la implantació de la intel·ligència artificial a l'administració municipal. S'inclouria una comissió transversal, l'ampliació del projecte PIGALL i l'elaboració d'un protocol d'ús de la IA.
La voluntat de l'alcalde és portar el nou cartipàs a ple abans que acabi el mes de juliol i que es pugui desplegar a partir del setembre.
Un govern en minoria
La sortida dels sis regidors de Junts del govern municipal fa dues setmanes ha deixat l'executiu en minoria. Guanyem Girona compta amb vuit regidors i Esquerra, amb tres. Si el nou cartipàs tira endavant, el govern sumarà 11 dels 27 representants del ple, tres menys dels 14 necessaris per assolir la majoria absoluta.
Aquest nou escenari obliga l'executiu de Lluc Salellas a buscar acords puntuals amb la resta de grups municipals per garantir l'aprovació dels principals projectes fins a final de mandat, el maig de l'any vinent.
- Un xoc frontal deixa tres ferits, un d'ells crític, a la C-66 a Sant Julià de Ramis
- Compte: Hisenda aclareix quines transferències entre familiars han de tributar
- Detenen dos homes per intentar estafar bars i restaurants amb l'engany del canvi de bitllets a Ripoll
- Aquestes pel·lícules en cinta VHS poden donar-te fins a 3.600 euros
- La gran decisió de Cubarsí
- El Girona i Stuani: l'amor tot ho venç
- Un incendi en un aparcament obliga a tallar la llum i evacuar diversos locals del carrer Migdia
- Necrològiques del 24 de juliol de 2026