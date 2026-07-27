El Consorci de les Gavarres compra una finca de 70 hectàrees amb una gran concentració d'espècies d'interès
L'adquisició ha suposat una inversió de 115.000 euros finançats amb una subvenció de la Generalitat
El Consorci de les Gavarres ha comprat la finca del tossal de Can Bóta, a Llagostera (Gironès). Es tracta d'una extensió de 70 hectàrees que és considerat com un dels indrets amb més concentració d'hàbitats i espècies d'interès de conservació de tot el massís. La compra culmina una relació de col·laboració entre el consorci i el fins ara propietari de la finca. El 2011 van signar un conveni de custòdia i això ha permès que al llarg d'aquests anys el propietari actués segons totes les recomanacions tècniques que feia l'organisme per preservar els valors naturals de la finca. L'adquisició ha suposat un cost de 115.000 euros que provenen íntegrament d'una subvenció del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
La finca compta amb una gran presència d'espècies de flora amb un gran valor de conservació. De fet, n'hi ha que només habiten en aquesta finca dins de tot el massís de les Gavarres. Per això el consorci considerava el tossal de Can Bóta com una peça estratègica per a la conservació de la biodiversitat de les Gavarres.
El consorci compta amb un pla de mesures de conservació i una és la de consolidar una xarxa de finques públiques que permeti preservar els espais naturals més sensibles de les Gavarres. A partir d’ara, el Consorci de les Gavarres treballarà de manera coordinada amb l’Ajuntament de Llagostera per planificar i executar les actuacions de conservació previstes, amb l’objectiu de preservar els hàbitats d’interès comunitari, millorar l’estat ecològic de la finca i garantir que aquest espai continuï sent un referent en la conservació del patrimoni natural de les Gavarres per a les generacions futures.
Aquesta compra s’afegeix a les realitzades el 2020 i 2024 al municipi de Quart (Gironès), que formen una finca propera a les 60 hectàrees que inclou espais emblemàtics com el cim del Montigalar i el balcó de les Bruixes, amb una bona mostra de la sureda com a hàbitat representatiu de les Gavarres, així com la gestió cedida per part de la Generalitat de la finca agrícola i forestal de Can Vilallonga, on el consorci desenvolupa el gruix de l’activitat del servei educatiu.
- Cas Mateu: un segrest de pel·lícula i un secret ocult més de quaranta anys
- Necrològiques del 26 de juliol de 2026
- La pastisseria de Sant Hilari que continua el llegat dels jaumets
- Mallol, cent anys fent de l’ombra un ofici familiar
- Les hortes de Santa Eugènia de Girona pateixen una greu manca d'aigua que genera disputes entre els hortolans
- Mor mossèn Àngel Caldas, ànima de la parròquia de Sant Jaume i referent de la vida social i religiosa de Salt
- El massatgista de la Bisbal ingressa a la presó per agredir sexualment una adolescent de 15 anys
- Es manté activada l'alerta per la previsió de pluges intenses aquest diumenge al nord-est de Barcelona i sud de Girona