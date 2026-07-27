CSIF denuncia "el greu estat d'insalubritat i abandonament" d'un edifici de la subdelegació del Govern a Girona
El sindicat alerta de la presència de paneroles i coloms, acumulació de deixalles, riscos de caiguda de materials i greus deficiències en matèria de prevenció d'incendis
La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha presentat aquest dilluns una denúncia formal davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Girona contra la subdelegació del Govern pel "greu i continuat deteriorament de les condicions de seguretat, higiene i salut laboral" a l'edifici de Serveis Múltiples, situat a l'avinguda Jaume I, número 17 de Girona, on presten servei empleats públics de l'Administració General de l'Estat.
La denúncia s'acompanya d'un ampli dossier fotogràfic on es pot veure l'estat d'abandonament de les instal·lacions i l'existència de riscos que, segons el sindicat, comprometen tant la seguretat dels treballadors com la dels ciutadans que accedeixen a l'edifici.
Entre les principals irregularitats denunciades, CSIF destaca la presència habitual de paneroles al soterrani, una situació que atribueix a l'absència d'un pla eficaç de desinsectació i control de plagues. Així mateix, denuncia la proliferació de coloms i dels seus excrements al pati interior, convertit en un espai amb acumulació de residus, mobiliari inservible i material pendent de destruir.
El sindicat també adverteix de l'existència de falsos sostres desmuntats o despresos en zones de pas, deixant al descobert cablejat i instal·lacions, amb el consegüent risc de caiguda de materials sobre el personal.
A això s'hi afegeix el bloqueig de polsadors d'alarma contra incendis i de quadres elèctrics mitjançant caixes i documentació emmagatzemada, l'obstrucció de portes d'evacuació i l'absència de portes tallafoc, circumstàncies que segons el sindicat, podrien comprometre una evacuació segura en cas d'emergència. A més, denuncia l'emmagatzematge inadequat de productes químics de neteja, alguns dels quals tòxics, inflamables o corrosius, en zones de difícil accés i sense les mesures de seguretat pertinents.
CSIF exigeix una actuació immediata
En la seva denúncia, CSIF troba "inadmissible que una administració pública mantingui els seus empleats i la ciutadania en unes condicions de treball i d'atenció tan deficients", motiu pel qual reclama una intervenció urgent de la Inspecció de Treball. Sol·licita una visita urgent a l'edifici per comprovar l'estat real de les instal·lacions i que requereixi formalment a la subdelegació del Govern la correcció immediata i definitiva de totes les deficiències detectades.
CSIF recorda que l'administració té l'obligació de garantir unes condicions de treball segures i saludables per als seus empleats i considera que l'estat actual de l'edifici és incompatible amb els estàndards mínims exigibles en qualsevol centre de treball públic.
La subdelegació surt al pas
Per la seva banda, la subdelegació del Govern a Girona explica que la seva voluntat és "atendre i corregir totes les incidències que es comuniquin, garantint el bon manteniment de les instal·lacions i les adequades condicions de treball del nostre personal".
Assegura que disposa d’un contracte de neteja i un de desinsectació i control de plagues "plenament vigents" i que sempre que es comunica qualsevol incidència o es detecta la necessitat d’una actuació extraordinària a l’edifici de Serveis Múltiples, les empreses adjudicatàries intervenen de manera específica per donar-hi resposta.
Pel que fa al material emmagatzemat i altres elements als quals fa referència la denúncia, la subdelegació assegura que ja s’està treballant en la seva retirada i ordenació. Es tracta d’una actuació que "requereix tasques prèvies d’arxiu, classificació i manipulació de documentació, motiu pel qual s’està executant de manera progressiva".
- Cas Mateu: un segrest de pel·lícula i un secret ocult més de quaranta anys
- Necrològiques del 26 de juliol de 2026
- La pastisseria de Sant Hilari que continua el llegat dels jaumets
- Mallol, cent anys fent de l’ombra un ofici familiar
- Les hortes de Santa Eugènia de Girona pateixen una greu manca d'aigua que genera disputes entre els hortolans
- Mor mossèn Àngel Caldas, ànima de la parròquia de Sant Jaume i referent de la vida social i religiosa de Salt
- El massatgista de la Bisbal ingressa a la presó per agredir sexualment una adolescent de 15 anys
- Es manté activada l'alerta per la previsió de pluges intenses aquest diumenge al nord-est de Barcelona i sud de Girona