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Ensurt per un foc de vegetació a tocar del riu Güell

Els Bombers de la Generalitat han extingit un petit foc de 150 metres quadrats a la riera de Masrocs de Girona, prop de l'escola Dalmau Carles

Les imatges del foc a la riba del riu Güell

Les imatges del foc a la riba del riu Güell

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Imatges del foc a la riba del riu Güell / Àfrica Benavente

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Àfrica Benavente

Girona

Un petit foc de vegetació ha cremat aquest dilluns al matí uns 150 metres quadrats d'herbes i matolls a la riba de la riera de Masrocs, just al costat de l'escola Josep Dalmau Carles, molt a prop de la confluència amb el riu Güell.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a tres quarts d'onze i hi han destinat una dotació, que ha treballat durant poc més de mitja hora per extingir el foc, que avançava lateralment pel marge de la riera. Finalment, l'han donat per extingit.

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Posteriorment, cap a dos quarts de tres, els Bombers han rebut un nou avís perquè la zona encara fumejava. Una dotació s'hi ha desplaçat per revisar el punt i assegurar que no hi hagués cap revifalla.

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