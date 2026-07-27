Ensurt per un foc de vegetació a tocar del riu Güell
Els Bombers de la Generalitat han extingit un petit foc de 150 metres quadrats a la riera de Masrocs de Girona, prop de l'escola Dalmau Carles
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Àfrica Benavente
Girona
Un petit foc de vegetació ha cremat aquest dilluns al matí uns 150 metres quadrats d'herbes i matolls a la riba de la riera de Masrocs, just al costat de l'escola Josep Dalmau Carles, molt a prop de la confluència amb el riu Güell.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a tres quarts d'onze i hi han destinat una dotació, que ha treballat durant poc més de mitja hora per extingir el foc, que avançava lateralment pel marge de la riera. Finalment, l'han donat per extingit.
Posteriorment, cap a dos quarts de tres, els Bombers han rebut un nou avís perquè la zona encara fumejava. Una dotació s'hi ha desplaçat per revisar el punt i assegurar que no hi hagués cap revifalla.
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