La Gala Solidària Costa Brava recapta 61.235 € per finançar la recerca oncològica
Amb el lema "Tothom contra el càncer", l'esdeveniment va reunir prop de 200 persones
L’Associació Contra el Càncer a Girona va celebrar divendres al vespre la sisena edició de la Gala Solidària Costa Brava a l’Hotel Castell d’Empordà. L'esdeveniment va reunir gairebé 200 persones i va aconseguir una recaptació de 61.235 €, que es destinaran íntegrament a impulsar la recerca oncològica i a reforçar els programes d’atenció integral i humanitzada per a les persones amb càncer i les seves famílies.
Una nit única marcada per la solidaritat i la humanització
Sota el lema “Tothom contra el càncer”, la gala va combinar gastronomia local, música en directe i sortejos solidaris amb moments de gran sensibilitat que van posar el focus en la cura, l’acompanyament i la humanització. La vetllada va ser conduïda per Meritxell Falgueres i Josep Puigbó i la música va anar a càrrec de la soprano Núria Dardinyà.
Participació institucional i científica destacada
La gala va comptar amb representants de la Diputació de Girona, de la Subdelegació del Govern, de l’Institut Català d’Oncologia, del CSMS i del SSIBE, així com membres de la Universitat de Girona, responsables municipals de Maçanet de la Selva i representants del COIGI.
L’acte també va comptar amb la intervenció de Carolina Armengol, investigadora líder del Grup d’Oncologia Hepàtica Infantil de l’IGTP i del CIBEREHD, beneficiària d’una de les Ajudes a Proyectos Coordinados AECC 2022, dotada amb 1.200.000 euros, que impulsa noves estratègies terapèutiques en càncer pediàtric.
Humanització: el centre del model d’atenció de l’Associació
La gala d’enguany arriba en un moment d'evolució per a l’Associació Contra el Càncer, que continua reforçant el seu model d’atenció per garantir que cap persona afronti el càncer en solitud. Durant el 2025, l’entitat va atendre més de 1.200 persones a la demarcació, gràcies a un equip especialitzat, 555 persones voluntàries i 6.240 socis i sòcies. Els serveis gratuïts de suport psicològic, social, físic, nutricional, fisioteràpia i acompanyament continuen sent un pilar essencial per cuidar totes les dimensions de la persona.
Un compromís compartit per avançar
Segons l'Associació Contra el Càncer a Girona, la Gala Solidària Costa Brava 2026 reafirma que la recerca, la humanització i la solidaritat són imprescindibles per avançar cap a un futur amb més esperança. 1 de cada 2 homes i 1 de cada 3 dones tindrà càncer al llarg de la seva vida, i només amb el compromís de tota la societat es pot garantir que l’atenció arribi a tothom i que la recerca continuï avançant.
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