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Girona aprova el projecte per assegurar el talús de la carretera de Sant Feliu i evitar despreniments

L'Ajuntament ja va realitzar actuacions prèvies per desbrossar terres i retirar roques caigudes a la via

El talús on s'actuarà a la carretera Sant Feliu.

El talús on s'actuarà a la carretera Sant Feliu. / Marc Martí Font

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Josep Coll

Josep Coll

Girona

L'Ajuntament de Girona, per mitjà de la Junta de Govern Local, ha aprovat recentment el projecte d'obres per consolidar un talús de la carretera de Sant Feliu, a l'entrada est de la ciutat, per 200.914,15 euros. Es tracta de la zona està situada entre els números 79 i 91 de la C250z, entre el Tanatori i l’antic restaurant El Capritxo. Són dues parcel·les de sòl rústic amb façana a la carretera que és propietat municipal.

L'objectiu de les actuacions és reduir el risc per esllavissades que es produeix a causa del pendent del talús, especialment, els dies de pluja. Diferents memòries de l'Àrea de Transició Ecològica i Transformació Urbana detallen que els "despreniments de pedres i roques" acaben "envaint el vial" en "molts casos". Ho fa en l'apartat on s'indiquen les obres que el consistori promou referides als espais públics, equipaments i edificis sota responsabilitat municipal.

La superfície afectada és de 3.377 metres quadrats. L'Ajuntament ja va actuar en aquest mateix punt el novembre de l'any passat per fer el que tot apunta que van ser uns treballs previs per retirar les terres acumulades a la cara posterior del mur. L'actuació, que es va allargar durant deu dies, la va realitzar l'empresa Transports Mateu SL per 12.728,12 euros.

Altres actuacions

En les primeres setmanes d'aquest any, l'Ajuntament ja va actuar en un tram proper per evitar esllavissades. Ho va haver de fer, a més, amb uns treballs d'emergència, quan es van produir els episodis de vent i pluges a principis d'any perquè es va produir una esllavissada. En concret, va ser en un talús del carrer del Carme, a tocar del Cementiri Nou.

De fet, els veïns s'havien queixat que les pluges havien fet que algunes roques es precipitessin muntanya avall, cosa que va fer que es col·loquessin unes tanques per evitar que la gent hi passés. També van comentar que per aquella muntanya hi havia diferents roques a punt de caure i que alguns veïns evitaven passar per allà per precaució.

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En tot cas, en el talús que s'actuarà pròximament, no hi passen vianants. Només hi circulen vehicles que, segons la senyalització, poden anar a un màxim de setanta quilòmetres per hora, perquè és un tram que encara es considera carretera. El que s'ha fet ara és aprovar la documentació tècnica del projecte i el següent pas serà treure a licitació els treballs.

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