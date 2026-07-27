Girona celebra el primer ple amb el govern en minoria i Junts ja expressa alguns desacords
La distribució dels regidors al saló de plens de Girona canvia notablement després de la sortida de Junts del govern municipal
L'Ajuntament de Girona ha celebrat aquest dilluns a la tarda el primer ple després de la ruptura del govern tripartit. Així, en l'inici de la sessió s'ha donat compte de les àrees que portava Junts i que ha assumit temporalment per l'alcalde, Lluc Salellas (la d'Urbanisme de Proximitat ha caigut en mans de Sergi Font), fins que no s'aprovi definitivament el nou cartipàs que Guanyem negoci amb ERC. Tot apunta que es portarà a un ple extraordinari aquest divendres i amb el govern en minoria (onze de 27 regidors), s'haurà de buscar la complicitat de Junts o el PSC per tirar-lo endavant. La formació encapçalada per Gemma Geis ha convocat per aquest dimarts una roda de premsa per explicar el posicionament davant el nou cartipàs.
El saló de plens, però, ha presentat una distribució diferent de la de fa dues setmanes, quan Junts encara no havia marxat del govern. Geis ja no s'ha assegut al costat dret de Salellas i ho ha fet als seients ubicats a l'esquerra de la sala, juntament amb la resta de regidors de Junts (i cinc de Guanyem). Mentrestant, els seients centrals han passat de tenir set representants a tenir-ne quatre, que són els que ocupen càrrecs d'alcalde o tinent d'alcaldia (d'esquerra a dreta: Sergi Font, Lluc Salellas, Quim Ayats i Sílvia Aliu). A la part dreta, com ara, s'hi han assegut els altres dos regidors d'ERC, els vuit del PSC, el del PP (fins ara ho feia a l'altra costat) i el de Vox.
En el primer ple amb només Guanyem i ERC al capdavant, ja s'han fet paleses les primeres crítiques de Junts als seus antics socis de govern. Sí que els juntaires han donat suport a tots els punts de la sessió, i només s'ha abstingut en l'aprovació de Reglament de l'Observatori de l'Aigua del Sistema de Girona. Ha estat en el torn de precs i preguntes que han arribat les queixes. Entre d'altres, Gemma Geis ha fet menció al tema del veí que es va destinar el seu pis a lloguer social municipal i quan el va recuperar se'l va trobar sense mobles i ara demana un peritatge més just. La portaveu juntaire ha retret al tinent d'alcaldia Sergi Font que no es reunís amb ell, com sí que va fer ella. Font ha assegurat que "fa més d'un any" que hi estan a sobre i li ha ofert "des del primer moment" poder-se trobar, cosa que el veí ha rebutjat.
Moció del PSC
De fet, els socialistes han presentat una moció per crear un sistema estable de seguiment i coordinació dels grans projectes estratègics de Girona, sobretot, ara que el govern ha quedat en minoria. La seva portaveu, Bea Esporrín, ha posat sobre la taula diferents projectes com el nou Campus de Salut, actuacions de mobilitat, la transformació de l'entorn ferroviari o aquells que depenen dels Next Generation. "Són projectes de ciutat, no d'un govern", ha assegurat i ha afegit que per "posar Girona per davant la geometria del moment" hi ha d'haver "més coordinació, transparència, informació compartida i assolir consensos".
La proposta s'ha aprovat, però només el PSC i Vox han votat a favor de la moció. L'equip de govern (Guanyem i ERC) s'ha abstingut i el tinent d'alcaldia, Sergi Font, ha assegurat que ho han fet "no perquè sigui una mala proposta", sinó perquè "ja s'està actuant en aquesta mateixa línia". També s'ha abstingut Junts i Geis ha retret que els socialistes només busquessin "un simple titular". El PP també s'ha abstingut.
Subscriu-te per seguir llegint
- Cas Mateu: un segrest de pel·lícula i un secret ocult més de quaranta anys
- Necrològiques del 26 de juliol de 2026
- La pastisseria de Sant Hilari que continua el llegat dels jaumets
- Mallol, cent anys fent de l’ombra un ofici familiar
- Les hortes de Santa Eugènia de Girona pateixen una greu manca d'aigua que genera disputes entre els hortolans
- Mor mossèn Àngel Caldas, ànima de la parròquia de Sant Jaume i referent de la vida social i religiosa de Salt
- El massatgista de la Bisbal ingressa a la presó per agredir sexualment una adolescent de 15 anys
- Es manté activada l'alerta per la previsió de pluges intenses aquest diumenge al nord-est de Barcelona i sud de Girona