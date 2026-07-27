L'Ajuntament de Girona demana més informació a la Generalitat per decidir el futur del parc Jordi Vilamitjana
La Generalitat ha de proporcionar més informació tècnica i jurídica a l'Ajuntament per avaluar les propostes de reubicació de 400 habitatges
Una trobada entre l'Ajuntament de Girona i el Departament de Territori de la Generalitat que es va celebrar la setmana passada va posar sobre la taula tres possibilitats per l'edificabilitat prevista, ara per ara, al parc Jordi Vilamitjana amb la modificació urbanística del Campus de Salut. A finals de l'any passat, va sorgir la proposta per traslladar l’edificabilitat prevista d'uns 400 habitatges al parc Jordi Vilamitjana cap a una zona del polígon industrial Mas Xirgu.
Segons ha explicat l'alcalde, Lluc Salellas, en el ple d'aquest dilluns a la tarda, en aquesta trobada no es van poder "acabar d'avaluar" aquestes possibilitats de "forma definitiva" perquè encara no hi havia "tota la informació" que es necessita de la Generalitat. Així, s'ha demanat a l'ens autonòmic que els traslladés els "elements pendents per saber si aquestes propostes poden ser vàlides tècnicament" i, posteriorment, "sotmeses a l'anàlisi jurídica".
Des que es va anunciar la modificació urbanística per poder fer el campus de Salut, el juny de 2024, els veïns han mostrat un rebuig total al fet que s'edifiqui al parc Jordi Vilamitjana per compensar als privats que perdran part de les seves finques per poder construir els equipaments sociosanitaris. La zona verda, en tot cas, es traslladaria a un entorn proper. Els veïns també han dut a terme una sèrie de concentracions i accions per mostrar el seu rebuig.
En paral·lel, l'Ajuntament treballa per dur a terme tots els projectes que corresponen al municipi de Girona. L'últim ha estat treure a licitació la redacció del projecte d'urbanització del futur Campus de Salut. El document contempla el planejament urbanístic aprovat i, per tant, encara incorpora l’edificabilitat prevista entorn del parc. En cas, tot apunta que si una de les tres alternatives ara posades sobre la taula tira endavant, s'hauria de modificar aquest plantejament.
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