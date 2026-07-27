L'Ajuntament de Girona dona llum verda al pla que portarà 440 habitatges, 174 de protecció oficial, a Pont Major
L'Ajuntament aprova provisionalment el Pla de Millora Urbana Destil·leries I, que transformarà una zona industrial en un nou sector residencial, amb 174 pisos de protecció oficial
L'Ajuntament de Girona ha aprovat provisionalment i per unanimitat en el ple municipal celebrat aquest dilluns el Pla de Millora Urbana Destil·leries I, que projecta la construcció d'uns 440 habitatges al barri de Pont Major. El planejament transforma un àmbit fins ara destinat principalment a usos industrials en un nou sector residencial, amb habitatge protegit, espais públics i un futur equipament comunitari. Ara, l'expedient es traslladarà a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, que n'haurà d'acordar l'aprovació definitiva.
El tinent d'alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, ha qualificat l'aprovació de «gran pas endavant» i ha assegurat que permetrà crear «un bon espai de creixement per al barri» i millorar la connexió entre els diferents nuclis de vida de Pont Major. En concret, ha assenyalat els dos grans pols situats a l'entorn del centre cívic i de l'institut Narcís Xifra.
L'àmbit d'actuació ocupa 28.503,31 metres quadrats i està delimitat pels carrers de Ramon Llull, Gran Canària, Sant Joan Bosco i Portlligat. El desenvolupament urbanístic també ha de facilitar el trasllat progressiu de les activitats industrials existents, ja que l'execució del sector es planteja de manera gradual per compatibilitzar la transformació amb el manteniment temporal d'aquests usos.
174 habitatges protegits
Dels aproximadament 440 habitatges previstos, 174 seran de protecció oficial: 124 de promoció pública i 50 de privada. Això representa prop del 30% del total. El planejament reserva dos solars per a aquests habitatges, amb una superfície conjunta de 13.516 metres quadrats. La previsió municipal és incorporar-los al registre municipal de solars durant el 2027 per facilitar-ne el desenvolupament.
Font també ha destacat que el projecte inclou un nou equipament comunitari d'uns 2.000 metres quadrats. L'ús concret encara s'haurà de definir dins del Pla de barris, però el consistori parteix de la idea que sigui un equipament de ciutat vinculat a la millora educativa i al foment de la lectoescriptura. Segons el regidor, ha de convertir-se en un «pol d'atracció» no només per a Pont Major, sinó per al conjunt de Girona.
El pla reserva, a més, prop de 7.400 metres quadrats a espais lliures públics, gairebé el 26% de tot l'àmbit. Es mantindrà el parc infantil existent, es crearà una plaça central entre les dues noves illes d'habitatges i s'habilitarà una gran rambla al llarg del carrer de Ramon Llull, des del passeig de Sant Joan Bosco fins a la ribera del Ter.
També es preveu transformar un tram del carrer de Formentera en un itinerari prioritàriament per a vianants, ampliar les voreres del carrer de Gran Canària, suprimir el vial de servei de Sant Joan Bosco per crear un espai de vorera de grans dimensions, plantar nou arbrat i reorganitzar altres vials per millorar la mobilitat i la qualitat de l'espai públic.
«Un abans i un després»
Els grups de l'oposició han donat suport a la proposta. El regidor de Junts Lluís Martí, ja a l'oposició després de la ruptura del govern, ha recordat que és un planejament que es treballa des de fa «molt de temps» i que ja venia del mandat anterior. Segons Martí, la transformació «suposarà un abans i un després» per a Pont Major.
El regidor també ha valorat positivament que s'hagi «modulat» la proposta inicial, especialment pel que fa a l'alçada dels edificis. Al seu parer, els nous blocs seran «més atractius», generaran «menys ombres» i permetran gaudir millor dels espais públics. La raó és que una de les principals modificacions respecte de la proposta inicial és la reducció de l'alçada màxima dels edificis després d'incorporar part de les demandes veïnals. Els blocs, que inicialment podien arribar a planta baixa més vuit plantes, quedaran limitats a planta baixa més cinc plantes i un àtic retirat, menys visible des del carrer.
El PSC també hi ha votat a favor, tot i que el regidor Maxi Fuentes ha lamentat que no s'hagi acceptat una de les demandes veïnals: mantenir la circulació de vehicles al carrer de Formentera. Amb el nou planejament, un tram del vial es convertirà en un espai prioritàriament per a vianants.
Fuentes també ha recordat la «reivindicació històrica» del barri per disposar de més voreres. Font ha respost que el planejament ja preveu ampliar-ne algunes, especialment al carrer de Gran Canària i a Sant Joan Bosco, i que aquesta millora també forma part dels objectius del Pla de barris.
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