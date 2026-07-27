Lluc Salellas retreu a Vox la seva "judicialització" de l'ordenança municipal de Girona
La nova modificació de l'ordenança de venda no sedentària de Girona afectarà 16 articles i arriba després d'una demanda de Vox
L'alcalde, Lluc Salellas, ha retret a Vox que "només" vulgui "judicialitzar" els processos que dur a terme l'Ajuntament de Girona. Tot, després que la formació liderada per Francisco Javier Domínguez presentés una demanda davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ha obligat al consistori iniciar el procés per modificar, de nou, l'ordenança reguladora de la venda no sedentària als mercats de marxants de la ciutat.
Salellas ha assegurat que hagués estat "molt més senzill posar al·legacions" a aquesta ordenança. De fet, el grup municipal del PSC en va presentar. Va ser una normativa que va ser aprovada de forma definitiva el febrer, però que el maig es va haver d'aprovar de forma inicial una modificació. A grans trets, els canvis afectaven el règim sancionador i la protecció del parc de la Devesa.
El punt ha entrat al ple per urgència. Salellas ha retret al regidor de Vox que votés en contra de la urgència després de presentar la demanda. També ho ha fet la portaveu de Junts, i fins fa poc vicealcaldessa, Gemma Geis. Domínguez ha dit que ha votat en contra perquè "no s'ha fet una comissió".
16 articles modificats
La modificació que es va aprovar el maig va incloure deu articles que es modificaven de l'ordenança. Ara, se n'hauran de modificar setze. L'equip de govern (Guanyem i ERC) i Junts (ara ja a l'oposició) ha votat a favor de la modificació, mentre que el PSC i el PP s'han abstingut i Vox ha votat en contra.
La portaveu del PSC, Bea Esporrín, entén que hi ha coses que poden canviar, però que un punt "passi pel ple per tercera vegada és excessiu". En la mateixa línia, el regidor del PP Jaume Veray, ha demanat al govern fer "autocrítica". Salellas ha reconegut que "hi ha hagut errors".
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