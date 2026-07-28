La CONFAVC impulsa la creació d'espais comunitaris a Salt amb el projecte A-Porta
Els picaportes, veïns formats del mateix barri, han arribat a 821 llars, superant els objectius inicials i beneficiant més de 1.500 persones
Redacció
El projecte d’intervenció comunitària A-Porta que la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) va iniciar al municipi de Salt el mes de desembre es posa com a objectiu reactivar i donar impuls al teixit associatiu i enfortir el sentiment de pertinença al Barri Centre de Salt. És una de les línies de treball que s’ha marcat l’entitat un cop el projecte entra a la recta final de la primera fase d’implementació a la vila saltenca.
El projecte A-Porta, un programa amb més de deu anys d’experiència a barris i municipis de Catalunya, busca millorar la convivència i detectar i abordar situacions de vulnerabilitat energètica entre el veïnatge. Salt és el primer municipi de les comarques gironines que implanta aquest projecte d’enfortiment veïnal.
Un cop s'ha detectat la voluntat expressada per 65 persones entrevistades d’implicar-se a l’associació de veïns i veïnes al sector Centre, la CONFAVC s'ha proposat com a objectiu impulsar-ne l'associació. També, en la mateixa línia, s'ha considerat interessant explorar la creació d’un espai comunitari de dones i la possibilitat d’un menjador comunitari de proximitat o posar en marxa un espai de suport educatiu, tot per aprofundir en la participació ciutadana i enfortir les xarxes informals entre veïns i veïnes.
En el segon comitè de seguiment del projecte A-Porta, fet a mitjan juliol, s’ha comprovat que el programa ja ha gairebé assolit els objectius inicials: Els vuit picaportes han arribat a 821 llars, quan l’objectiu fins al setembre és 850 immobles. Un dels encerts del projecte és que els picaportes són veïns i veïnes del mateix barri, reben formació específica i aprofiten la proximitat per trencar barreres i conèixer millor la realitat del veïnat.
L’alt grau de desplegament del programa ha permès beneficiar més de 1.500 persones i mantenir un alt grau d’obertura de portes (78,4%), un dels llindars més alts de Catalunya segons l’experiència de la CONFAVC.
El projecte es va iniciar al desembre a la plaça Gaudí i carrers Greco, Roger de Llúria, Marquès de Camps i Àngel Guimerà, i a principi d’any va continuar a Joan Miró, passatge Elisenda de Montcada, Torras i Bages i Dr. Ferran. En el segon trimestre, els picaportes han ampliat l’àmbit cap als carrers Picasso i Pacheco.
De totes les llars contactades, s’ha pogut fer entrevista en gairebé 400, en mig centenar s’ha reprogramat i unes 200 no han volgut participar.
Dels resultats de l’enquesta, destaca que més de la meitat consideren que la convivència és molt bona o bona; en 122 casos no la consideren ni bona ni dolenta, i en 63 la valoren com a dolenta. Els veïns valoren molt positivament (66%) la proximitat dels serveis, l’arrelament al poble i el sentiment de pertinença. També destaquen el capital social, la cohesió comunitària, la diversitat cultural i la tranquil·litat del barri.
Detecció de mancances
Per contra, situen com a aspectes a millorar la neteja i el manteniment al barri Centre, el civisme, les infraestructures i equipaments, la seguretat, l’habitatge i el lloguer i els espais socials.
Pel que fa a la vulnerabilitat energètica, es comprova que una de cada tres llars té problemes per mantenir una temperatura confortable. Aquesta detecció és clau perquè els picaportes poden informar i dirigir les famílies als recursos disponibles. El 68% ja tenen o preveuen demanar el bo social i 139 llars sol·licitaran les bonificacions de l’aigua. Des de l’A-Porta es fa seguiment i acompanyament en aquests tràmits.
Des de l’inici del projecte, s’ha ampliat l’horari de l’Oficina de Transició Energètica de l’Oficina Local d’Habitatge per fer front a l’increment de peticions. A més, el govern municipal ha situat el projecte A-Porta entre els projectes a desenvolupar en el Pla de Barris i Viles de Catalunya, amb la voluntat de garantir la pervivència i reforç del programa.
En la mateixa línia, Salt participarà en un projecte europeu per reforçar la participació ciutadana als barris populars i combatre la desconnexió entre veïnat i institucions. La iniciativa, Citizen-Doors, està impulsada per la CONFAVC juntament amb VoisinMalin (França) i Régie des quartiers de Comines-Warneton (Bèlgica), subvencionada per la Unió Europea a través del programa Citizens, Equality, Rights and Values. A Catalunya, les accions es desenvoluparan al barri Centre de Salt i a Ca n’Anglada (Terrassa) i al municipi saltenc es preveu que comencin a partir del mes de setembre.
- L'aterratge d'un helicòpter a la Platja Gran de Palamós obre el debat sobre els accessos d'emergència
- Vilablareix rebrà aquest dilluns al campió del món Pau Cubarsí
- El Consorci de les Gavarres compra una finca de 70 hectàrees amb una gran concentració d'espècies d'interès
- Una amonestació posa fi a l’expedient al bomber de Lloret crític amb la reserva de places per a dones
- Mor un conductor en un xoc frontal a Viladamat
- Necrològiques del 27 de juliol de 2026
- Un empordanès pujarà 60 vegades al Puig Neulós per la seva dona, que té esclerosi múltiple
- Vilablareix posa la següent fita a Cubarsí: «Torna amb la Champions»