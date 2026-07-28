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Dos incendis calcinen dos vehicles en diferents punts de Girona

Els focs s’han produït al carrer de Santa Eugènia i al passeig d’Olot, sense causar més danys

Una imatge d'una dotació dels Bombers

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

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Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Dos vehicles han cremat aquest dimarts en dos punts diferents de la ciutat de Girona, en dos incidents que no han provocat ferits ni afectacions més enllà dels automòbils incendiats.

El primer avís s’ha rebut pels volts de la una de la matinada al carrer de Santa Eugènia. Els Bombers de la Generalitat s’han desplaçat fins al lloc amb una dotació i han extingit les flames.

El segon incendi s’ha produït unes set hores més tard, cap a les vuit del matí, al passeig d’Olot de Girona. En aquest cas, els Bombers també hi han treballat amb una dotació.

Segons han informat els serveis d’emergències, els dos focs només han afectat els vehicles que han cremat. No s’han registrat danys en altres cotxes estacionats ni en les façanes dels edificis pròxims, segons els Bombers.

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En tots dos avisos també s’hi ha desplaçat la Policia Municipal de Girona. Les causes dels incendis no han transcendit.

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