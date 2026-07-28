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Junts condiciona el nou cartipàs de Girona amb "dos compromisos indispensables"

La portaveu de Junts, Gemma Geis, aquest dimarts

La portaveu de Junts, Gemma Geis, aquest dimarts / Josep Coll

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Josep Coll

Josep Coll

Girona

Junts ha condicionat facilitar l'aprovació del nou cartipàs de l'Ajuntament de Girona al fet que no hi hagi una moratòria de les botigues de bicicletes i a continuar i a "no fer cap passa enrere respecte a la reforma que incrementa el control del padró". La portaveu de Junts, Gemma Geis, ha explicat aquest dimarts matí que no volen "posar pals a les rodes" a l'equip de govern per tirar endavant el nou cartipàs. Ara bé, han plantejat aquests "dos compromisos indispensables" a l'alcalde, Lluc Salellas, perquè pugui ser així.

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