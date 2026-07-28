L'Ajuntament de Girona renova la senyalització viària per millorar la seguretat i la mobilitat
La intervenció municipal, amb un pressupost de 132.126 euros, busca millorar la visibilitat i eficàcia de la senyalització horitzontal
Redacció
L'Ajuntament de Girona ha iniciat els treballs de manteniment de les marques viàries de la ciutat amb l'objectiu de garantir una senyalització horitzontal en bon estat, reforçar la seguretat viària i millorar la mobilitat tant dels vehicles com de les persones vianants. Les actuacions han començat aquest mes de juliol i s'allargaran fins a finals de setembre. Per reduir al màxim les afectacions al trànsit, els treballs es duen a terme en horari nocturn, concretament entre les deu del vespre i les sis del matí.
El regidor de Mobilitat i Espai Públic de l'Ajuntament de Girona, Isaac Sànchez Ferrer, ha destacat que "el manteniment de la senyalització horitzontal és una actuació imprescindible per garantir la seguretat viària. Amb aquests treballs renovem elements que, amb el pas del temps i el trànsit, perden visibilitat i eficàcia, i contribuïm a fer més segurs els desplaçaments de totes les persones que es mouen per la ciutat. Programar les actuacions en horari nocturn ens permet reduir les afectacions a la mobilitat i executar els treballs amb les màximes garanties de seguretat tant per als operaris com per a la ciutadania".
En una primera fase s'està portant a terme el repintat de les línies longitudinals blanques que separen els carrils de circulació. Un cop finalitzada aquesta actuació, s'hi incorporarà un segon equip que s'encarregarà del repintat de la resta de marques viàries, com ara els passos de vianants, les fletxes de direcció i altres elements de simbologia horitzontal presents tant a les vies principals com a les secundàries de la ciutat.
Vies afectades
Els treballs es desenvoluparan en diferents punts de Girona, concretament a la carretera de Taialà; la carretera de Sant Gregori; l'avinguda de Josep Tarradellas; el carrer del Riu Güell; el passeig de la Devesa; la Gran Via de Jaume I, incloent-hi la cruïlla amb Ramon Folch; la rotonda i la plaça de Calvet i Rubalcava; la ronda de Ferran Puig i Marquès de Camps; el carrer de Barcelona; el carrer d'Oviedo; la carretera de Santa Coloma; l'avinguda de Lluís Pericot i Reggio Emilia; el carrer del Carme, incloent-hi el pont del Font del Rei; la carretera de Sant Feliu i els seus laterals; el carrer de Caldes de Montbui; el carrer de la Sèquia; la rambla de Xavier Cugat, i el carrer de Joaquim Vayreda.
L'import d'aquestes actuacions és de 132.126,24 euros (IVA inclòs). L'empresa encarregada d'executar els treballs és JICA Senyalitzacions, adjudicatària del contracte.
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