Obert el concurs per dissenyar els gots reutilitzables de les Fires de Sant Narcís 2026
Les persones participants poden presentar les seves propostes fins al dijous 3 de setembre
Redacció
El concurs per al disseny dels gots de les Fires de Sant Narcís 2026, que organitza la Comissió de la Copa de Girona amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona, ja està obert. Com en els darrers anys, els dissenys s’utilitzaran per a l’espai de les barraques de la Copa i per l’escenari del parc del Migdia de les Fires.
Obert a totes aquelles persones majors de 18 anys que hi vulguin participar, aquest concurs compta amb una única categoria i cada participant podrà aportar d’un a tres dissenys que seran valorats per un jurat format per persones vinculades al món del disseny gràfic. Es tindrà en compte la presentació d’elements gràfics originals, que busquin nous aspectes identificadors gironins i que fugin dels tòpics. El primer, el segon i el tercer classificat rebran un premi de 200 euros, 150 euros i 100 euros respectivament.
Els dibuixos originals hauran de ser en blanc i negre, amb un format de 80x95 mm a 300 pp (jpg o tiff), i es podran presentar fins a les 13 h del dijous 3 de setembre. Els dissenys s’han d’enviar a l’adreça electrònica dissenygotsgirona@gmail.com. A l’assumpte del correu hi ha de dir “Concurs de disseny dels gots de Girona 2026” i el nom de la persona autora.
Cal tenir en compte que, de nou, els gots que serviran les entitats de les barraques de les Fires de Sant Narcís seran reutilitzables, fabricats a partir de pellofa d’arròs procedent del Delta de l’Ebre.
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