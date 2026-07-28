El PSC exigeix sis compromisos concrets a l'Ajuntament de Girona per donar suport al nou cartipàs
Els socialistes exigeixen sis compromisos concrets sobre la protecció del parc Jordi Vilamitjana, l'Arxiu Històric i el Cinema Truffaut, entre altres punts.
El PSC també ha condicionat el suport al nou cartipàs de l'Ajuntament de Girona a sis compromisos, igual que ha fet Junts aquest dimarts matí. En concret, els socialistes reclamen garanties sobre el parc Jordi Vilamitjana i l'Arxiu Històric Provincial, dos temes que van sortir en el ple celebrat aquest dilluns. També sobre el Cinema Truffaut, la neteja, el carrer de la Creu i el seguiment dels acords. "La nova realitat política a l’Ajuntament obliga l’alcalde a construir una majoria sobre la base de la confiança, la capacitat de gestió i el compliment dels compromisos", ha avaluat la portaveu socialista, Bea Esporrín.
En tot cas, ha deixat clar que no participaran "en una negociació que se centri en el repartiment de càrrecs o en la formació d’equilibris entre partits", sinó que el seu criteri "serà el de l'interès general pensant en Girona". Esporrín també ha destacat que estan disposats per "actuar amb responsabilitat i aportar estabilitat a la ciutat, però aquesta estabilitat ha d’anar acompanyada de compromisos concrets, terminis verificables i resultats".
Tot apunta que el ple per aprovar el nou cartipàs se celebrarà aquest divendres, 31 de juliol. L'alcalde, Lluc Salellas, ja va detallar fa unes setmanes que el seu objectiu era tirar-lo endavant "abans d'anar de vacances", però abans haurà de buscar consensos. El fet que el govern hagi quedat en minoria (onze de 27 regidors) obliga Guanyem i ERC a buscar almenys l'abstenció del PSC o Junts, per així assegurar-se la majoria simple. En cas que no s'arribi a cap acord, el nou cartipàs s'hauria d'aprovar el setembre.
Els sis compromisos
El primer compromís és blindar la protecció del parc Jordi Vilamitjana, afectat pel futur campus de salut Josep Trueta. El PSC reclama que, en un màxim de tres mesos, l’alcalde presenti un conveni amb la Generalitat que en garanteixi la preservació. “Cal una garantia jurídica efectiva i un acord formal entre les administracions implicades”, defensa el regidor Maxi Fuentes. També exigeix que abans d’acabar l’any es formalitzi la cessió dels terrenys de Fontajau al Ministeri de Cultura per construir-hi el nou Arxiu Històric Provincial. El tercer punt és assegurar la continuïtat del Cinema Truffaut i preservar-ne la programació en versió original.
En matèria de neteja, els socialistes proposen dividir el futur contracte en dos lots: neteja viària i recollida de residus. Esporrín considera que “el col·lapse que pateix la gestió de residus a Girona certifica que el contracte no funciona” i demana més control sobre la concessionària. El cinquè compromís passa per retirar els elements provisionals del carrer de la Creu, especialment els blocs de formigó, i definir-hi una ordenació que millori la seguretat, la mobilitat i l’accessibilitat. Finalment, el PSC vol que els sis punts constin en un document signat per l’alcalde, amb terminis, responsables i una comissió mensual. “La confiança política no es pot basar en promeses genèriques”, conclou Esporrín.
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