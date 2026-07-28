Som Poble Bescanó inicia una nova etapa al consistori amb Carlos Montbrau substituint Francesc Carles
El regidor de Som Poble - Alternativa Municipalista deixa l'Ajuntament de Bescanó després de set anys de "dedicació i compromís amb el municipi"
Redacció
El regidor del grup Som Poble - Alternativa Municipalista, Francesc Carles, participarà aquest dimarts en el seu darrer Ple municipal a l'Ajuntament de Bescanó. A partir del pròxim Ple ordinari previst per al mes de setembre, el seu relleu serà assumit per Carlos Montbrau, segon membre de la candidatura presentada a les darreres eleccions municipals. Els motius de la renuncia del regidor no s'han especificat.
Aquest canvi marca el final d'una etapa destacada per a Francesc Carles, que durant els últims set anys ha estat representant de Som Poble al consistori. Des de la formació han expressat el seu "més sincer agraïment per la seva dedicació, constància i compromís amb el municipi".
El grup afegeix que "Francesc Carles ha estat l'impuls que l'esquerra alternativa necessitava a Bescanó. La seva acció política ha contribuït a posar sobre la taula qüestions que fins aleshores sovint quedaven en un segon pla, especialment la necessitat de donar més veu i protagonisme als diferents pobles que formen el municipi. També ha estat un ferm defensor de mesures per aprofundir en la participació ciutadana, com els pressupostos participatius, així com altres iniciatives orientades a fer l'Ajuntament més proper a la ciutadania".
Des de Som Poble destaquen "l'empremta evident en la política local" que ha deixat la feina de Carles, i asseguren que "la seva perseverança ha contribuït a fomentar una major transparència en l'acció de govern i ha ajudat a situar les demandes i preocupacions dels veïns i veïnes al centre del debat municipal".
A deu mesos de les eleccions
Carlos Montbrau assumirà ara la representació de Som Poble - Alternativa Municipalista "amb la voluntat de donar continuïtat a aquest llegat, reforçar la tasca d'oposició constructiva i continuar defensant un model de municipi basat en la participació, la transparència i la proximitat amb la ciutadania".
El nou regidor afrontarà els darrers mesos del mandat amb l'objectiu de consolidar el projecte municipalista de Som Poble i preparar els reptes polítics de cara a les eleccions municipals de 2027.
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