Territori construirà una rotonda a Llambilles per reduir les cues i mantindrà el semàfor "només per a vianants"
L'alcalde demana que projectin una variant i creu que el projecte és una "solució temporal"
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El Departament de Territori preveu construir una nova rotonda a l'accés de Llambilles per tal de reduir les cues que hi ha a la C-65 i que es generen amb el semàfor que hi ha enmig del poble. La consellera Sílvia Paneque ha explicat que el semàfor es mantindrà però serà "només per a vianants" i l'estona que estigui vermell serà molt menor. El projecte s'ha sotmès a informació pública i preveu una inversió de 3 milions d'euros. L'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, celebra el projecte però creu que és una "solució temporal" i insta a la Generalitat a fer un projecte de variant de la C-65 amb un traçat que passi per fora del nucli urbà.
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