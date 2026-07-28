Els Toro Tequila i la Nòria Monumental tornaran a les Fires de Girona després de la seva absència l'any passat
L'Ajuntament de Girona ha adjudicat 162 parades i atraccions per a les Fires de 2026, 2027 i 2028, amb noves bases d'adjudicació
Els toros per a adults i la nòria de més de seixanta metres tornaran aquest any per les Fires de Girona després de la seva absència l’any passat. L’Ajuntament de Girona ha adjudicat 162 parades i atraccions que s’ubicaran al parc de la Devesa durant les Fires de 2026, 2027 i 2028, i aquestes dues atraccions figuren en la relació definitiva. Enguany s’han estrenat unes noves bases d’adjudicació en què el consistori ha reforçat els mecanismes de control, ha restringit les autoritzacions i ha elevat les exigències per a les persones que optaven a una parcel·la.
De fet, una de les polèmiques de l’any passat va ser que els mítics toros mecànics per a adults, els Toro Tequila, no van poder funcionar perquè els responsables no complien les condicions i l’Ajuntament no els va donar permís. Tot i això, l’aparell es va instal·lar a la parcel·la adjudicada, però no es va posar en funcionament cap dia. Els responsables van col·locar diferents pancartes a l’atracció i van impulsar una recollida de signatures per demanar «justícia firal» i denunciar una «exclusió administrativa».
D’altra banda, la Noria Monumental tornarà a ocupar el mateix emplaçament dels anys anteriors. El 2025 s’hi va instal·lar una atracció similar, però més petita, de poc més de trenta metres. La que arribarà aquest any serà la mateixa que va aterrar a la ciutat el 2024 i en edicions anteriors. Aquesta nòria, de més de seixanta metres d’altura, és una de les més altes d’Espanya i recorre diferents ciutats, com Palma, València o Barcelona.
Taxes que superen els 10.000 euros
La Noria Monumental, amb una taxa de 8.159 euros, i els Toro Tequila, amb 4.799 euros, no són les instal·lacions que pagaran més per ocupar el parc de la Devesa. La taxa municipal d’ocupació del sòl varia en funció de la parcel·la adjudicada i, previsiblement, de les seves dimensions.
Una de les atraccions més conegudes, el Ratón Vacilón, és la que té la taxa més elevada, de 10.825 euros, mentre que el Mesón Fortuna II també supera els 10.000 euros, amb 10.460 euros. El Látigo i el Jet Star pagaran 9.618 euros cadascun. Tampoc no faltaran els típics camells, els autos de xoc, les casetes de tir o les atraccions destinades als més petits.
206 sol·licituds
El procés per escollir les atraccions i parades que s’instal·laran a la Devesa durant les Fires va començar a l’abril. En total, es van presentar 206 sol·licituds, de les quals 186 van ser admeses al procediment de valoració, mentre que una vintena van quedar excloses.
La majoria van quedar fora perquè els interessats no van esmenar les deficiències o els errors detectats en la sol·licitud després del requeriment municipal. Una altra petició es va presentar fora de termini i una més no es va admetre perquè la persona sol·licitant no estava al corrent de les obligacions tributàries.
Finalment, 23 propostes han quedat en llista d’espera per si alguna de les autoritzacions adjudicades queda vacant. Cada candidatura està vinculada a una parcel·la i a una tipologia concreta d’atracció o parada, de manera que no totes les sol·licituds poden optar indistintament a qualsevol espai.
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