Associacions veïnals porten als tribunals la defensa del parc Jordi Vilamitjana contra la modificació urbanística
Les associacions veïnals i ecologistes interposen un recurs contenciós administratiu contra la modificació urbanística que permet construir al parc Jordi Vilamitjana
L'Associació de Veïns de Can Gibert del Pla i l'Associació Puput, en nom de la plataforma El parc no es toca, han interposat per separat un recurs contenciós administratiu per defensar el parc Jordi Vilamitjana de Girona. Fa uns mesos, els veïns ja van explicar que no descartaven portar als tribunals la defensa de l'espai i ara s'ha confirmat. El jutjat ja ha acceptat el recurs presentat per l'associació veïnal, i ara s'està pendent que també ho faci amb l'altra entitat. Tot això es va explicar als veïns en una assemblea celebrada aquest dimarts a la tarda.
"Arribarem fins al final", assegura la portaveu de El parc no es toca, Anna Ballestero. Tot això, perquè "no hi ha hagut resposta ferma per part de l'Ajuntament que asseguri legalment preservar el parc". Sí que en el ple d'aquest dilluns, l'alcalde, Lluc Salellas, va dir que s'estaven estudiant tres ubicacions per traslladar l'edificabilitat prevista al parc Jordi Viliamitjana arran de la modificació urbanística del nou Campus de Salut cap a una altra zona.
Això sí, l'alcalde no va concretar cap zona on es podrien portar aquests 400 habitatges. Sí que a final de 2025 es va anunciar un acord entre l'Ajuntament i la Generalitat per fer-ho a la zona industrial de Mas Xirgu, però des de llavors no s'ha anunciat res més. La plataforma crítica que no han estat "informats absolutament res" i que "l'última trobada no va ser massa positiva".
Set mesos sense notícies
La plataforma recorda que ja han passat set mesos des de l'aprovació definitiva del planejament urbanístic que permet construir blocs de pisos i un equipament terciari als terrenys del parc. Segons denuncien, durant aquest període el consistori no ha presentat cap alternativa, cap calendari ni cap garantia jurídica que asseguri la preservació integral de l'espai.
Les entitats també remarquen que el projecte guanyador del concurs arquitectònic del Campus de Salut, Devesa de Salut 21, no situa cap edifici hospitalari ni assistencial dins el terme municipal de Girona. Per aquest motiu, consideren "injustificable" que la modificació urbanística comporti la pèrdua d'una part del parc i d'uns 13.000 metres quadrats de sòl reservat per a equipaments municipals. A més, alerten que Santa Eugènia i Can Gibert formen el sector amb més densitat de població de Girona, amb 775 habitants per hectàrea, segons dades municipals de 2023. Defensen, per tant, que no té sentit reduir els espais verds i les reserves d'equipaments en una de les zones més densament poblades de la ciutat.
Ballestero insisteix que correspon a l'Ajuntament trobar uns terrenys alternatius, redactar una nova modificació del planejament i recuperar la qualificació de zona verda del parc. "No és responsabilitat del veïnat trobar solucions urbanístiques", afirma. Els equips jurídics de les dues entitats treballen ara en la formalització dels recursos mitjançant la presentació de les demandes. Els terminis dependran del ritme de la justícia i la plataforma preveu que els procediments avancin després de l'estiu. "Sempre se'ns havia dit que no hi havia recursos per salvar el parc. Ara els diners hi són i també hi ha propostes. L'únic que falta és voluntat política", conclou Ballestero.
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