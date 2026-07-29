La calor i les llargues hores d'espera provoquen les crítiques dels figurants d'«Enredados»
Dos extres del film relaten desmais i molèsties físiques durant la gravació, malgrat destacar que la productora en tot moment els va facilitar aigua, ventiladors i espais per refrescar-se
El que havia de ser el dia més especial del rodatge de la pel·lícula de Disney Enredados, amb tots els figurants passejant pels carrers del Barri Vell de Girona, va acabar marcat per les queixes d’una part dels participants arran de les altes temperatures i de les condicions en què es va desenvolupar la jornada. Les llargues hores d’espera per gravar, un rodatge que es va allargar durant moltes hores i un vestuari «poc transpirable» van provocar el malestar d’alguns extres. «Si hi hagués un altre rodatge en aquesta època de l'any, m'ho repensaria abans de participar-hi», assegura un dels figurants, haver sentit aquest comentari en diverses ocasions entre alguns dels extres del film.
La calor va ser, precisament, el principal problema de la jornada. Aquest mateix extra recorda que «feia una calor impressionant» i les altes temperatures, sumades al vestuari medieval que havien de portar durant hores, van provocar que almenys dues persones que es desmaiessin. «Es van desmaiar dos guàrdies, perquè eren els que anaven amb les armadures i havien d’aguantar més coses», explica. Un segon figurant assegura que va presenciar aquests episodis, ja que «davant nostre el soldat va caure a les escales de la catedral. Quan van tallar vam veure com tots els soldats anaven a agafar-lo i el van haver d’atendre».
L’espera abans de rodar
En el cas d’aquest segon testimoni, el desgast no només va venir marcat per la calor, sinó també per les llargues hores d’espera abans de començar a gravar amb la vestimenta posada. Assegura que el calçat va ser un dels aspectes que més el va perjudicar i que, després de portar les botes durant hores, va acabar amb una butllofa al peu. «Vaig arribar aquí que no podia ni caminar, però literalment, anava ben coix. Els peus em cremaven, no els podia ficar a terra», recorda. També remarca que va ser citat a les «6:30 h del matí al Palau Firal» i que «abans de les vuit ja estava canviat». Tot i això, no van començar a gravar fins a «quarts de quatre de la tarda». Per això es qüestiona «per què em fas estar tantes hores passant calor i amb les sabates aquestes, si fins a les tres i mitja no començàvem? Ja estàvem fets caldo abans de començar». A aquesta espera s’hi va sumar el fet que els figurants no podien consultar l’hora ni comunicar-se amb l’exterior, ja que havien hagut de «deixar el mòbil al matí».
Àpats i remuneració
Tot i aquest cúmul de circumstàncies, els figurants també posen l’accent en els àpats i en la remuneració rebuda. El primer explica que la producció «ens va oferir esmorzar i dinar», però lamenta que, en acabar la jornada, «després de moltes hores vam trobar a faltar el sopar, ja que només hi havia els entrepans de l’esmorzar de l’endemà». Una situació que el segon figurant confirma i a la qual suma el sou percebut.«Al final va ser de les sis i mitja del matí a les nou del vespre, per setanta i escaig euros, cinc euros l’hora, més o menys», una quantitat que considera insuficient tenint en compte que es tractava d’«una superproducció, que nosaltres som un 0,001% de tot el pressupost, i tenir-nos en aquestes condicions per cinc euros l’hora?», lamenta.
Les mesures davant la calor
Malgrat tot, tots dos figurants reconeixen que la productora va intentar reduir els efectes de les altes temperatures. «No ens va faltar aigua en cap moment. De fet, anaven repartint aigües petites tota l'estona», assegura el primer, i el segon afegeix que també els «tiraven amb esprais d'aigua», els repartien «ventiladors petits amb piles» i els protegien amb paraigües entre seqüències.
Per això, tot i lamentar la manca d'un sopar, les llargues hores d'espera i el fet d'haver de passar bona part de la jornada amb la vestimenta del rodatge, el primer figurant conclou que «tret del fet que no hi hagués sopar, per part de la productora ens van tractar bé». El segon també admet que «de beguda no ens podem queixar», però la seva crítica és major i va més dirigida a les condicions en què es va desenvolupar la jornada, arribant a qualificar una experiència contraposada a la imatge que s'ha difós del rodatge. «Avui he vist un vídeo que deia "la màgia de Disney a Girona" i pensava: la màgia de Disney, a quin preu?», lamenta. Segons explica, considera que també s'hauria de donar a conèixer «que la gent hagi pogut patir conseqüències greus de salut» durant una jornada que qualifica de «bastant vergonyosa».
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