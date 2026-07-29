Indignació per la pena de presó del conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels
L'acte de rebuig a la sentència de 2 anys i 10 mesos pel conductor begut ha agrupat a més d'un centenar de persones
Júlia Bagué
El conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels el 30 d'octubre del 2021 ha estat condemnat a 2 anys, 10 mesos i 15 dies de presó. L'acusat anava begut quan va envestir la víctima, va conduir de manera temerària durant 2,4 quilòmetres per fugir i no la va auxiliar, abandonant-la al lloc de l'accident. La rebaixa de la pena pels atenuants d'embriaguesa -en relació amb el delicte d'omissió del deure de socors- i els de reparació del dany i dilacions indegudes han generat indignació entre amics i familiars de la víctima, així com entre una part de la ciutadania. Una amiga molt propera a la víctima, Anna Soler, ha impulsat una concentració aquest dimecres, de nou del matí a nou del vespre, davant l'Audiència Provincial de Girona, per mostrar el desacord amb una sentència que considera "insuficient".
A les sis de la tarda, l'hora fixada per a la convocatòria, s'hi han aplegat més d'un centenar de persones amb desenes de pancartes. També han mostrat el seu suport desenes de ciclistes amb les seves bicicletes. Molts lluïen un mallot amb el missatge: "Vull tornar a casa". Soler ha llegit un manifest en què reclama una reforma de la llei davant la violència viària. En aquest, els impulsors asseguren que "el resultat final no respon al dolor irreparable causat ni transmet el missatge que la nostra societat necessita davant d'un fet tan greu". La portaveu ha insistit especialment en la idea que "les lleis eduquen" i considera que aquesta pena "no dona cap exemple a la ciutadania".
Per la seva banda, el magistrat-president, Adolfo García Morales, exposava a la sentència que el tribunal no pot atendre aquests reclams: "Ens trobaríem en un exercici de venjança social que no s'ajusta als paràmetres raonables d'individualització, que és el que se'ns exigeix a l'hora de concretar la pena".
La sentència ha arribat gairebé cinc anys després de l'accident als Àngels. Durant la lectura del manifest també s'ha expressat el desacord pel fet que les dilacions de la justícia beneficiïn els acusats i que, a causa d'aquests retards, "els culpables han gaudit d'un temps extra sense assumir responsabilitats".
Pancartes emotives i de reclam
"Justícia per la mama", "Una vida no té retorn", "No va ser un accident" o "Gràcies a tu no tinc mare des que tenia 6 anys" són alguns dels missatges que els familiars i amics de la víctima han volgut plasmar en les múltiples pancartes i cartells. La concentració, gairebé cinc anys després de la mort de la ciclista, de només 35 anys, ha remogut emocions entre els asassistents. Una persona propera a la víctima ha assegurat que "encara seguim molt tocats" i afirma que la sentència ha fet aflorar novament la ràbia.
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