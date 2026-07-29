El consultori de Bescanó tanca per una incidència al fals sostre
Les visites programades s'han traslladat temporalment al CAP de Salt mentre es duen a terme els treballs de reparació
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El consultori local de Bescanó estarà tancat fins a nou avís arran d’una incidència detectada al fals sostre de l’edifici, segons un comunicat de l’Institut Català de la Salut compartit per l’Ajuntament de Bescanó.
El tancament es mantindrà mentre es duen a terme les actuacions necessàries per reparar les instal·lacions i garantir que l’equipament pugui tornar a funcionar amb normalitat.
Durant aquest període, totes les visites que ja estaven programades es derivaran al CAP de Salt, situat al passeig del Marquès de Camps, número 52. Els usuaris també es poden posar en contacte amb aquest centre via telefònica per a qualsevol consulta o necessitat assistencial.
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