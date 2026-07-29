Un cotxe bolca a Salt en un accident sense més vehicles implicats
El sinistre s'ha produït aquest dimecres al matí al carrer Pau Masó
Àfrica Benavente
Un vehicle ha bolcat aquest dimecres al matí al carrer Pau Masó, a l'altura del número 22 de Salt. El sinistre ha estat a quarts d'onze del matí i no hi hauria cap altre vehicle implicat.
En arribar al lloc dels fets, els Bombers de la Generalitat han comprovat que no hi havia cap ningú atrapat a l'interior del turisme. L'únic ocupant ja havia pogut sortir pel seu propi peu i es trobava conscient.
Fins al lloc també s'hi han desplaçat efectius de la Policia Local i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han atès el conductor i l'han traslladat a un centre hospitalari proper.
Els bombers han dut a terme les tasques de neteja de la calçada i retirada del vehicle bolcat, que havia quedat al centre de la via.
A conseqüència de l'accident, un turisme que estava estacionat a la zona també ha patit desperfectes, aparentment després de rebre l'impacte del vehicle posteriorment accidentat.
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