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Un cotxe bolca a Salt en un accident sense més vehicles implicats

El sinistre s'ha produït aquest dimecres al matí al carrer Pau Masó

El vehicle bolcat i els Bombers fent les tasques de retirada al carrer Pau Masó

El vehicle bolcat i els Bombers fent les tasques de retirada al carrer Pau Masó / Àfrica Benavente

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Àfrica Benavente

Salt

Un vehicle ha bolcat aquest dimecres al matí al carrer Pau Masó, a l'altura del número 22 de Salt. El sinistre ha estat a quarts d'onze del matí i no hi hauria cap altre vehicle implicat.

En arribar al lloc dels fets, els Bombers de la Generalitat han comprovat que no hi havia cap ningú atrapat a l'interior del turisme. L'únic ocupant ja havia pogut sortir pel seu propi peu i es trobava conscient.

Fins al lloc també s'hi han desplaçat efectius de la Policia Local i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han atès el conductor i l'han traslladat a un centre hospitalari proper.

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El vehicle bolcat i els Bombers fent les tasques de retirada al carrer Pau Masó / Àfrica Benavente

Els bombers han dut a terme les tasques de neteja de la calçada i retirada del vehicle bolcat, que havia quedat al centre de la via.

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A conseqüència de l'accident, un turisme que estava estacionat a la zona també ha patit desperfectes, aparentment després de rebre l'impacte del vehicle posteriorment accidentat.

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