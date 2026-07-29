La Generalitat estrena a Salt el Punt Lila Mòbil per prevenir i atendre violències masclistes a tot Catalunya
La consellera Eva Menor ha visitat el servei mòbil, que ja ha atès una seixantena de dones que han patit violència masclista aquest any
Júlia Bagué
La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor Cantador, ha visitat aquest dimecres el Punt Lila Mòbil al mercat setmanal de Salt. El servei, estrenat oficialment aquest estiu, serà itinerant per tot Catalunya, i té l'objectiu de prevenir, informar i oferir primera atenció davant les violències masclistes. El projecte s'ha consolidat després dels bons resultats de la prova pilot de l'any passat. Només aquest any, el servei ja ha arribat a nou municipis i aproximadament una seixantena de dones han manifestat haver patit una situació de violència masclista. Totes elles ja han pogut ser redirigides als serveis ordinaris d'atenció.
Catalunya s'ha despertat aquest dimecres amb un nou cas d'assassinat per violència masclista, el quart d'enguany. Els dos fills de la víctima, de quatre i vuit anys, eren presents al domicili en el moment dels fets. La consellera Menor ha obert la presentació del Punt Lila Mòbil amb una condemna contundent al feminicidi i un missatge de condol als familiars i l'entorn de la víctima. També ha recordat els recursos que la Generalitat posa a disposició de les dones per fer front a aquestes violències i ha alertat de l'increment del risc durant els mesos d'estiu. El Punt Lila Mòbil presentat aquest dimecres a Salt és un d'aquests serveis.
El dispositiu consta d'un punt d'informació sota una carpa violeta, identificada amb un roll-up. El personal s'adreça a les vianants i els ofereix una targeta amb el telèfon d'atenció a les víctimes (900 900 120). A l'interior de la furgoneta s'hi ha habilitat un espai segur i confidencial per atendre els casos que requereixin privacitat.
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