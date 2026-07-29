L'Ajuntament de Girona estrena dues noves regidories amb el nou organigrama municipal
El nou organigrama municipal de Girona entrarà en vigor el pròxim 3 d'agost, passant de sis a tres càrrecs de tinència d'alcaldia
El nou organigrama de l'Ajuntament de Girona tindrà dues noves regidories, després de la marxa de Junts del govern tripartit, que ara ha quedat amb minoria i comptarà amb vuit regidors de Guanyem i tres d'ERC. Per una banda, la de Ciutat Universitària, que portarà Àdam Bertran (ERC) i, per l'altra, la de Centres Cívics, que passa en mans de Queralt Vila (Guanyem). Això és el que han presentat aquest dimecres matí l'alcalde, Lluc Salellas, i ara primer tinent d'alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats. El nou organigrama entrarà en funcionament el pròxim dilluns, 3 d'agost, i passa de tenir l'alcalde i sis tinències d'alcaldia, a alcalde i tres tinences d'alcaldia. Com es va veure en el ple d'aquest dilluns són el mateix Ayats, Sergi Font (segon tinent d'alcaldia) i Sílvia Aliu (tercera tinenta d'alcaldia).
Subscriu-te per seguir llegint
- El Consorci de les Gavarres compra una finca de 70 hectàrees amb una gran concentració d'espècies d'interès
- Mor al Trueta una dona de 76 anys ferida en l’accident frontal de Viladamat
- Un empordanès pujarà 60 vegades al Puig Neulós per la seva dona, que té esclerosi múltiple
- Cotitza durant 45 anys i es jubila amb 1.600 euros: “Hi ha joves que cobren més que jo”
- L'aterratge d'un helicòpter a la Platja Gran de Palamós obre el debat sobre els accessos d'emergència
- Vilablareix posa la següent fita a Cubarsí: «Torna amb la Champions»
- El millor aliment per al cor, segons la cardiòloga Magdalena Perelló: «Abaixa la pressió arterial, redueix el colesterol i combat la inflamació»
- La calor i les llargues hores d'espera provoquen les crítiques dels figurants d'«Enredados»