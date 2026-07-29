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L'Ajuntament de Girona estrena dues noves regidories amb el nou organigrama municipal

El nou organigrama municipal de Girona entrarà en vigor el pròxim 3 d'agost, passant de sis a tres càrrecs de tinència d'alcaldia

L'alcalde, Lluc Salellas, i els ara tres tients d'alcaldia en l'últim ple municipal.

L'alcalde, Lluc Salellas, i els ara tres tients d'alcaldia en l'últim ple municipal. / Marc Martí Font

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Josep Coll

Josep Coll

Girona

El nou organigrama de l'Ajuntament de Girona tindrà dues noves regidories, després de la marxa de Junts del govern tripartit, que ara ha quedat amb minoria i comptarà amb vuit regidors de Guanyem i tres d'ERC. Per una banda, la de Ciutat Universitària, que portarà Àdam Bertran (ERC) i, per l'altra, la de Centres Cívics, que passa en mans de Queralt Vila (Guanyem). Això és el que han presentat aquest dimecres matí l'alcalde, Lluc Salellas, i ara primer tinent d'alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats. El nou organigrama entrarà en funcionament el pròxim dilluns, 3 d'agost, i passa de tenir l'alcalde i sis tinències d'alcaldia, a alcalde i tres tinences d'alcaldia. Com es va veure en el ple d'aquest dilluns són el mateix Ayats, Sergi Font (segon tinent d'alcaldia) i Sílvia Aliu (tercera tinenta d'alcaldia).

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