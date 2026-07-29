Tots per Llambilles reclama un radar de tram a la C-65 i avisa que la nova rotonda no resoldrà el trànsit
El grup destaca positivament la pacificació de la zona comercial i els nous accessos, però recorda que prop de 30.000 vehicles continuaran travessant diàriament el municipi
Tots per Llambilles ha valorat amb "pragmatisme" el projecte de reordenació dels accessos de la travessera de la C-65, que preveu construir una nova rotonda i modificar les entrades i sortides del municipi. El grup municipal considera que l’actuació pot millorar la mobilitat interna, però adverteix que no resoldrà el problema del trànsit de pas, ja que prop de 30.000 vehicles continuaran circulant diàriament pel nucli.
La formació destaca com a aspectes positius la pacificació de la zona comercial i l’increment dels punts d’entrada i sortida del poble. Segons el grup, aquestes mesures poden contribuir a reforçar la seguretat, l’accessibilitat i la fluïdesa dels desplaçaments dins de Llambilles.
Tots per Llambilles també valora que l’equip de govern municipal l’hagi fet partícip de la definició del projecte i que s’hi hagin pogut introduir modificacions per adaptar-lo a les necessitats del municipi.
"Hem afrontat aquest projecte amb pragmatisme. Si els nous accessos havien de ser una realitat tant sí com no, calia actuar amb la màxima responsabilitat per adaptar-los a les necessitats dels llambillencs i les llambillenques", afirma el portaveu del grup, Gerard Serra.
Mantenir el pas de vianants
Una de les demandes del grup és que es mantingui el pas de vianants situat a l’altura de l’actual semàfor, que connecta els dos costats del poble i permet accedir a les parades d’autobús i als establiments comercials de la C-65.
La formació defensa que aquest pas incorpori mesures específiques de protecció, senyalització i control de la velocitat. També alerta que la carretera no es pot convertir en una barrera encara més gran entre els dos sectors del municipi.
Tots per Llambilles expressa, a més, dubtes sobre com es garantirà una incorporació àgil i segura a la carretera després de la desaparició del semàfor, especialment durant les hores punta, quan els conductors dependran del flux de trànsit de la nova rotonda.
Un radar de tram a la C-65
Per reforçar la seguretat, el grup considera "indispensable" instal·lar un radar de tram al recorregut de la C-65 per Llambilles. Segons defensa, el control de la velocitat seria clau tant per protegir les incorporacions a la carretera com els desplaçaments a peu.
"El problema no ha estat mai només el semàfor, sinó el volum de trànsit que travessa Llambilles. La rotonda pot ordenar millor els accessos, però no serà una solució definitiva mentre aquests 30.000 vehicles continuïn passant cada dia pel municipi", assenyala Serra.
Finalment, Tots per Llambilles lamenta que el projecte no es presentés primer al poble i se sotmetés a un debat ciutadà, com es va fer amb una proposta anterior fa sis anys. Amb l’inici del període d’exposició pública, reclama que l’actuació s’expliqui detalladament als veïns perquè puguin presentar observacions i al·legacions.
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