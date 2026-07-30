El Canal de Salt tanca el pla de gestió amb 45 coproduccions i 122 companyies acollides
El Centre de Creació Artística finalitza el pla de gestió 2022-2025 amb xifres positives i aprova les noves línies estratègiques per als pròxims cinc anys
Redacció
El Centre de Creació Artística – El Canal de Salt ha coproduït en els últims quatre anys fins a 45 coproduccions i ha rebut 122 companyies en residència tècnica i artística. Són dues de les xifres del balanç que l’equipament saltenc fa ara que ha finalitzat el pla de gestió 2022–2025 i quan ja ha aprovat les noves línies del pla de gestió 2026–2030.
En aquest balanç, també destaca que en els últims quatre anys 46.480 ciutadans han assistit o participat en les activitats i espectacles programats, la majoria oberts a la ciutadania i gratuïts.
El director d’El Canal, Xavier Díaz, posa en relleu que aquest és un dels “objectius clars de l’equipament: generar un impacte al municipi i a les comarques gironines i garantir l’accés a la cultura”.
Altres xifres interessants del balanç del pla de gestió són els programes de suport a la creació artística, com el de companyies residents, espais de creació, impuls escènic, suport a la producció o el Crea en Xarxa, aquest darrer una de les últimes incorporacions com a pla pilot del govern de la Generalitat amb els centres de creació públics del país. A més, s’han subscrit acords de col·laboració amb onze centres de creació dels Països Catalans, com Fira Tàrrega, el Mercat de les Flors, Fira Mediterrània, la Central del Circ, el govern d’Andorra o C.IN.E Sineu de Mallorca.
La vessant educativa i les aliances socials es troben a la gènesi d’El Canal, i això explica les vuit aliances socials i educatives subscrites amb agents del territori com el Festival Z, ERAM, Ateneu de Salt, Fundació Universitat de Girona, Fundació “la Caixa”, Associació Gironina de Teatre, Col·lectiu de Professionals del Circ de Girona o la Plataforma Arts de Carrers.
Espai de referència
El tinent d’alcalde de Cultura, Toni Vidal, posa en valor “la feina feta en aquests últims quatre anys, que ha permès guanyar-nos la confiança de les institucions perquè hi apostin clarament i perquè l’equipament saltenc sigui un referent de país en la creació artística. Ara cal seguir fent passes en la direcció correcta per internacionalitzar l’espai, però mantenint l’arrelament al poble i la vinculació al seu teixit social amb l’obertura d’activitats cap a la ciutadania”.
El balanç arriba ara que ja s’ha aprovat el nou pla de gestió 2026–2030, que durant el mes de setembre s’explicarà als agents culturals del territori i del país. Tot i això, el nou pla determina que els tres eixos estratègics d’aquesta etapa seran reforçar encara més el suport a la creació garantint condicions professionals de qualitat, l’acció a la comunitat per connectar els processos creatius amb la ciutadania i generar espais compartits i oberts per fomentar la participació cultural i, com a tercer eix, promoure el pensament crític.
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