Del 'decidir per' al 'decidir amb': el canvi que transforma els drets de les persones amb discapacitat
La nova normativa catalana s'adapta a la Convenció de les Nacions Unides, garantint el dret a decidir amb suports personals.
Josep Tresserras Basela
El dimecres 22 de juliol, el Parlament de Catalunya va aprovar una reforma del Codi civil que representa un avenç important en els drets de les persones amb discapacitat. Més enllà d’un canvi jurídic, la nova normativa consolida un canvi de paradigma: totes les persones tenen dret a prendre les seves pròpies decisions i a rebre els suports necessaris per fer-ho. Aquesta reforma adapta la legislació catalana a la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides el 13 de desembre de 2006 i que va entrar en vigor el 3 de maig de 2008, i reforça el respecte a la dignitat, la voluntat i les preferències de cada persona.
Durant anys, el sistema jurídic va prioritzar un model en què altres persones prenien decisions en nom de les persones amb discapacitat. La Convenció de les Nacions Unides va impulsar un canvi de mirada, reconeixent que totes les persones tenen capacitat jurídica en igualtat de condicions i que, quan necessiten ajuda, aquesta s’ha de traduir en suports i no en substitució. La reforma aprovada ara incorpora aquest enfocament al dret civil català.
En la pràctica, el canvi principal és que la pregunta deixa de ser qui decidirà per la persona i passa a ser quins suports necessita per poder decidir. Això implica situar la persona al centre, escoltar la seva voluntat i facilitar la seva participació en totes les decisions que afecten la seva vida, des de la salut i l’economia fins a l’habitatge o el seu projecte vital.
El repte comença ara
La reforma reforça la idea que les persones amb discapacitat són subjectes de drets i no objectes de protecció. Això exigeix un canvi en la manera d’actuar de professionals, administracions, sistema judicial, entitats i famílies: no es tracta de decidir per les persones, sinó d’acompanyar-les perquè puguin decidir per si mateixes.
Ara comença el repte de fer efectiva la llei. Caldrà formar professionals, adaptar procediments, garantir informació accessible i continuar transformant la mirada de la societat perquè els drets esdevinguin una realitat quotidiana.
A Som - Fundació fa anys que treballem des d’aquest model centrat en les persones: acompanyant-les perquè exerceixin els seus drets i puguin prendre les seves pròpies decisions arreu del territori, també a Girona, gràcies a l'espai de què disposem al Casal Cívic i Comunitari Girona La Rutlla – Hotel d’Entitats.
Celebrem aquesta reforma com una fita important, però també com un recordatori que la garantia dels drets requereix que cada persona pugui decidir sobre la seva pròpia vida amb els suports que necessita.
Josep Tresserras Basela és responsable de Relacions Institucionals de Som - Fundació
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