El govern de Girona tanca un pacte amb el PSC per tirar endavant el nou cartipàs
Sis condicions posades pels socialistes, com preservar el parc Jordi Vilamitjana i la continuïtat del Truffaut, són clau per a l'acord que se sotmetrà a ple aquest divendres
L'equip de govern de Girona, format per Guanyem i ERC, ha arribat a un acord amb el PSC perquè faciliti l’aprovació del nou cartipàs en el ple extraordinari que se celebrarà aquest divendres matí (8:30 hores). Els socialistes s'abstindran en la votació. Després de la sortida de Junts del tripartit, el govern municipal ha quedat amb minoria (amb onze de 27 regidors) i necessita el suport o l’abstenció del PSC, que té vuit representants, o de Junts, que en té sis, perquè la proposta prosperi per majoria simple.
Diari de Girona va poder saber aquest dimecres que l'alcalde, Lluc Salellas, i la portaveu de Junts, Gemma Geis, van tenir una conversa per acostar posicions. Tot i això, finalment ha estat el PSC qui ha arribat a un acord amb Guanyem i ERC, i s’ha construït al voltant de cinc compromisos concrets i de la creació d’una comissió de seguiment mensual.
El primer acord consisteix a garantir la protecció del parc Jordi Vilamitjana, mentre que el segon compromís fa referència al fet que l'Ajuntament cedeixi al Ministeri de Cultura els terrenys per fer el nou Arxiu Històric Provincial. Pel que fa al Cinema Truffaut, el govern i els socialistes han acordat buscar alternatives viables perquè l’equipament, conjuntament amb el Col·lectiu de Crítics de Cinema, mantingui la idiosincràsia que l’ha convertit en un referent de la programació cinematogràfica en versió original.
En matèria de neteja, l’Ajuntament intensificarà el control polític i tècnic sobre el compliment de les obligacions de l’empresa concessionària i n’informarà periòdicament els grups municipals. El cinquè acord preveu desenvolupar la tercera fase de transformació del carrer de la Creu, en el tram comprès entre els carrers de Barcelona i Migdia.
Per la seva banda, Junts havia plantejat dues condicions per donar suport a la proposta: que no s'apliqués la moratòria a les botigues vinculades al cicloturisme anunciada per Guanyem poc després que es trenqués el govern, i que es mantingués el control del padró. La suspensió de llicències per a nous establiments vinculats al món de la bicicleta era un dels principals punts de discrepància. La formació encapçalada per Gemma Geis rebutja aquesta mesura i defensa que les restriccions se centrin en altres tipus de negocis, com els supermercats oberts les 24 hores o els locals de xixa. Aquesta qüestió ja havia generat tensions a principis d’any, quan Junts encara formava part del govern.
"Acord puntual"
Salellas ha qualificat l’entesa amb el PSC "d’acord puntual" i ha afirmat que permet reorganitzar el funcionament del govern després de la sortida de Junts. «Com a govern, estem oberts a acords amb els grups de l’oposició per tirar endavant el que sigui millor per a la ciutat», ha assegurat. Mentrestant, el tinent d’alcaldia, Quim Ayats, ha defensat que la nova realitat política requereix "capacitat de diàleg, compromís i generositat".
Per part del PSC, la portaveu del grup municipal, Bea Esporrín, ha reivindicat que els socialistes han acordat un cartipàs "més ordenat i auster". Finalment, regidor socialista Maxi Fuentes ha defensat que es tracta d’"un acord bo per a la ciutat" i ha assegurat que el PSC estarà "al costat de l’Ajuntament" quan això serveixi per beneficiar Girona.
Nou organigrama
El ple d'aquest divendres sotmetrà a ple tres propostes relacionades amb el nou cartipàs. La primera és el règim de dedicació dels regidors de l'equip de govern, alguns dels quals han assumit més competències arran de la reorganització anunciada aquest dimecres. També es modificarà l'estructura de les comissions informatives. Fins ara se'n feien set, però la intenció és reduir-ne el nombre després que el govern hagi passat de tenir sis tinències d’alcaldia a tenir-ne tres. Finalment, es votarà la determinació del número, característiques i retribucions del personal eventual.
L'organigrama que es va presentar aquest dimecres és independent al nou cartipàs que es votarà al ple. La primera depèn de l'alcalde i inclou, entre d'altres, el nomenament de tinents d'alcaldia, les delegacions de les competències als regidors o la distribució política de les àrees de govern. En canvi, el cartipàs inclou els aspectes de l’organització política municipal que han de ser aprovats pel ple, com les dedicacions i retribucions dels regidors, la configuració de les comissions informatives i les característiques del personal eventual.
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