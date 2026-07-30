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Un incendi a la coberta d’un supermercat mobilitza els Bombers a Girona

El foc s’hauria originat durant uns treballs amb tela asfàltica i s’ha tancat sense ferits

Diverses dotacions dels Bombers

Diverses dotacions dels Bombers / Foto d'arxiu

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Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Un incendi a la coberta d’un supermercat de Girona ha mobilitzat aquest dijous al migdia cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat. El foc s’ha declarat en un establiment situat a l’avinguda de França, a la zona de l’hospital Josep Trueta de Girona, i ha provocat fum, tot i que el succés s’ha tancat sense ferits.

L’avís s’ha rebut cap a les dues de la tarda i alertava d’un foc al teulat del supermercat. Segons les primeres informacions, en arribar els Bombers ja se’ls ha comunicat que hi havia persones que intentaven apagar les flames.

El foc s’hauria originat en una zona del teulat on s’estaven fent obres. En concret, les flames haurien començat arran dels treballs d’instal·lació de tela asfàltica, que haurien provocat el foc i una columna de fum.

Les cinc dotacions dels Bombers han revisat la zona afectada i han comprovat que el foc quedava extingit i que no hi havia cap altre punt calent. L’incendi ha quedat completament apagat i revisat.

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El succés no ha provocat ferits.

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