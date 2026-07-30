L'Ajuntament de Girona convoca un ple per aprovar el nou cartipàs després de la marxa de Junts
Junts posa com a condicions per donar suport al nou cartipàs la fi de la moratòria de botigues de cicloturisme i el control del padró
L'Ajuntament de Girona ha convocat per aquest divendres matí (8:30 hores) un ple extraordinari per aprovar el nou cartipàs després de la marxa de Junts del govern tripartit. El govern, ara amb minoria (amb onze de 27 regidors) i format per Guanyem i ERC haurà de trobar l'encaix perquè Junts o PSC donin suport o, almenys, s'abstinguin a la proposta. Tot apunta que, havent convocat aquest ple, el govern ja ha arribat a un pacte amb alguna de les dues formacions.
Diari de Girona ha pogut saber que, aquest dimecres, l'alcalde, Lluc Salellas, i la portaveu de Junts, Gemma Geis, van tenir una conversa per acostar posicions. Els juntaires van posar dues condicions per donar suport a la proposta: que no es produís la moratòria de botigues de cicloturisme que havia anunciat Guanyem poc després que es trenqués el govern, i continuar amb pas ferm amb el control del padró. Tot indica que on hi havia més discrepàncies era amb el tema de suspendre llicències de les botigues de bicicletes, ja que Junts sempre ha estat més del parer de fer-ho amb altres tipus de comerços, com supermercats 24 hores o locals de xixa.
Les posicions amb el PSC, en canvi, semblaven més distanciades. Els socialistes reclamen sis condicions per donar suport al nou cartipàs: garanties per preservar el parc Jordi Vilamitjana, que abans de finals d'aquest any es formalitzi la cessió dels terrenys per fer el nou Arxiu Provincial, assegurar la continuïtat del Truffaut, dividir el contracte de neteja en dos lots, retirar els elements provisionals del carrer de la Creu i, finalment, que tot això consti per escrit i fer un seguiment mensual.
Nou organigrama
En tot cas, el ple d'aquest divendres sotmetrà a ple tres propostes. En primer lloc, el règim de dedicació dels regidors de l'equip de govern. Amb el canvi d'organigrama anunciat aquest dimecres alguns agafen més competències. També es volen modificar les Comissions Informatives. Fins ara se'n feien set i la intenció és que es redueixin, perquè s'ha passat d'un govern que tenia l'alcalde i sis tinents d'alcaldia, a alcalde i tres tinents d'alcaldia. Finalment, se sotmetrà a aprovació la determinació del número, característiques i retribucions del personal eventual.
L'organigrama que es va presentar aquest dimecres és independent al nou cartipàs. El primer és competència de l'alcalde i inclou el nomenament de tinents d'alcaldia, les delegacions de les competències als regidors o la distribució política de les àrees de govern, entre d'altres.
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