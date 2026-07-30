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L'estudiant de la UdG Núria Morea s'immergeix en la medicina a Itàlia a través d'un programa internacional

L'estudiant ha fet una estada de dues setmanes a l'Hospital Universitari d'Alessandria en el marc del Doctors in Italy Fellowship Program, una iniciativa que combina observació clínica i immersió cultural

Nuria Morea, segona de l'esquerra, amb els seus companys de programa a l'hospital d'Alessandia

Nuria Morea, segona de l'esquerra, amb els seus companys de programa a l'hospital d'Alessandia / Universitat de Girona

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Redacció

L’estudiant de la Universitat de Girona (UdG) Núria Morea ha participat aquest mes de juliol en el Doctors in Italy Fellowship Program, un programa internacional adreçat a estudiants de ciències de la salut que ofereix una experiència immersiva en l'àmbit sanitari mitjançant estades d'observació clínica en hospitals italians. Durant dues setmanes, Morea s'ha format a l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, un dels principals centres hospitalaris de la regió del Piemont.

Actualment orientant la seva formació per exercir com a metgessa, Morea, que enguany ha finalitzat el quart curs del grau en Medicina, ha tingut l'oportunitat de conèixer de prop el funcionament del sistema sanitari italià i d'aprofundir en diverses especialitats mèdiques, com la pediatria i la ginecologia. L'hospital d'Alessandria destaca pel seu model assistencial multidisciplinari, que integra professionals de diferents àmbits per oferir una atenció integral als pacients.

Morea explica que va decidir participar en el programa perquè “m'encanta viatjar, descobrir noves cultures i conèixer diferents sistemes sanitaris, perquè crec que aquestes experiències enriqueixen la meva formació i amplien la meva perspectiva com a futura metgessa”. En aquest sentit, considera que formar part del Doctors in Italy Fellowship Program “és un pas important en el meu creixement personal i professional”.

Nuria Morea durant la seva estada a Itàlia

Nuria Morea durant la seva estada a Itàlia / Universitat de Girona

L'estudiant gironina també posa en valor els aprenentatges adquirits durant l'estada. L'experiència li ha permès millorar les seves competències comunicatives en un entorn internacional i conèixer «els punts forts del sistema sanitari italià». Subratlla l'acollida rebuda pels equips mèdics, especialment als serveis de pediatria i ginecologia, que van facilitar la seva integració i l'aprenentatge dels procediments clínics.

Finalment, Morea ha apuntat que aquesta experiència l’ha permès aprofundir en les especialitats de pediatria i ginecologia, dos àmbits del seu interès, i conèixer de primera mà la pràctica clínica diària. “He tingut l’oportunitat de participar en l’activitat quirúrgica del centre i d’assistir a diferents procediments, entre els quals l’atenció a parts”, ha declarat. “Alhora, aquesta estada m’ha permès confirmar encara més la meva vocació per la medicina i reforçar les ganes de continuar aprenent i formant-me en entorns internacionals”.

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Creat l'any 2018, el Doctors in Italy Fellowship Program ofereix entre 40 i 80 hores d'observació clínica al costat de professionals sanitaris i combina aquesta experiència amb activitats d'immersió cultural en diferents ciutats italianes. El programa s'adreça a estudiants de medicina, infermeria, odontologia, veterinària, fisioteràpia i altres disciplines de les ciències de la salut. A més, els participants poden obtenir crèdits acadèmics a través d'Arcadia University i optar a beques per facilitar-hi l'accés. Actualment, ja estan obertes les convocatòries per als programes d'estiu de 2027 i d'hivern 2026-2027.

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