Oberta la nova passarel·la que connecta Bescanó i Sant Gregori
L'infraestructura ja està oberta al públic, i s'inaugurarà oficialment el setembre
Júlia Bagué
La nova passera que connecta Bescanó i Sant Gregori, passant per sobre del riu Ter, ja està operativa. Al setembre van començar els treballs, i a mitjans de maig es van inciar les obres decisives, que van consistir en col·locar tota l'estructura sobre pilars de formigó armat que, a partir d'aquest dijous, uneix la vall del Ter amb la vall de Llémena. Amb un pressupost final de 1,8 milions d'euros, l'actuació ha estat molt celebrada pels veïns dels dos municipis, que feia anys que la reclamaven. L'acte d'inauguració està programat per al setembre, però ja se'n pot fer ús.
La nova via està pensada per bicicletes i vianants i s'incorpora a la xarxa d'itineraris de Girona. Ecovies de Girona ha informat a tots els seus usuaris de l'obertura de la passera a través de les xarxes. Fins ara no hi havia una connexió directa, després que el temporal Glòria del 2020 s'emportés l'antic pont de terra, una estructura inundable i provisional.
L'infraestructura té una llargada d'uns 135 metres i 1,80 metres d'amplada. S'ha construït per sobre de 6,70 metres de la llera, una distància prudencial per reduir riscos quan el Ter baixi amb més cabal. El cost global de l’actuació és d’1.839.514,57 euros, 738.986 dels quals han estat finançats amb els fons europeus Next Generation. El pressupost s'ha anat encarint d'ençà que es va plantejar el projecte per primer cop, el 2014, per causes externes com l'encariment de l'acer. Les acutacions es van adjudicar a l'empresa Targsa.
A més de la nova estructura, el municipi de Bescanó ha obert aquest dimecres la passarel·la de la Cua del Peix, que permetrà superar la sortida del canal de la fàbrica Grober i dona continuïtat al recorregut per la riba del Ter.
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