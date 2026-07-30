Una topada entre dos cotxes complica la circulació a l’AP-7 a Salt
L’accident no ha causat ferits, però els vehicles ocupen el carril dret i el de sortida en sentit Barcelona
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Una topada entre dos cotxes ha complicat aquest dijous al matí la circulació a l’AP-7 al seu pas per Salt. L’accident s’ha produït pels volts de dos quarts de deu del matí, a l’altura del quilòmetre 64 en sentit Barcelona.
Segons les primeres informacions del Servei Català de Trànsit, el sinistre no ha causat ferits.
A la zona s'hi han desplaçat els serveis d'emergències (Mossos d'Esquadra i SEM).
Els dos vehicles implicats ocupen, però, part del carril dret i del carril de sortida, fet que condiciona el pas de la resta de conductors per aquest tram de l’autopista. Hi ha retencions de mig quilòmetre.
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