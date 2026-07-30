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Una topada entre dos cotxes complica la circulació a l’AP-7 a Salt

L’accident no ha causat ferits, però els vehicles ocupen el carril dret i el de sortida en sentit Barcelona

Senyalització d'un accident de trànsit.

Senyalització d'un accident de trànsit. / Mossos d'Esquadra

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Eva Batlle

Eva Batlle

Salt

Una topada entre dos cotxes ha complicat aquest dijous al matí la circulació a l’AP-7 al seu pas per Salt. L’accident s’ha produït pels volts de dos quarts de deu del matí, a l’altura del quilòmetre 64 en sentit Barcelona.

Segons les primeres informacions del Servei Català de Trànsit, el sinistre no ha causat ferits.

A la zona s'hi han desplaçat els serveis d'emergències (Mossos d'Esquadra i SEM).

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Els dos vehicles implicats ocupen, però, part del carril dret i del carril de sortida, fet que condiciona el pas de la resta de conductors per aquest tram de l’autopista. Hi ha retencions de mig quilòmetre.

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