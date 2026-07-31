Busquen l'autor de l'incendi de dos vehicles sota les vies del tren al barri de Sant Narcís a Girona
Un testimoni va alertar que havia vist una persona calant foc entre els cotxes i va facilitar-ne la descripció, però no hi ha cap detingut
La Policia Municipal de Girona investiga l’incendi de dos vehicles que estaven estacionats en un aparcament a l’aire lliure del barri de Sant Narcís, sota les vies del tren. Els fets van passar dijous a la tarda en aquesta àrea situada a la confluència dels carrers de Cassià Costal i Josep Maria Gironella.
L’avís el va donar un ciutadà pels volts de les quatre de la tarda que va explicar que havia vist una persona fent foc entre dos cotxes i en va facilitar la descripció. Diverses patrulles de la Policia Municipal es van desplaçar fins al lloc i van iniciar la recerca del presumpte autor, però no es va detenir ningú.
El foc es va originar en un dels vehicles estacionats i va acabar afectant també el cotxe que tenia al costat. En total, van resultar afectats dos vehicles: un turisme i una furgoneta que van patir danys a la part davantera.
Fins a l’aparcament s’hi van mobilitzar dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van treballar en l’extinció de les flames. Al cap de tres quarts d'hora minuts de rebre l’avís, els efectius ja havien acabat el servei i havien abandonat el lloc.
Les patrulles municipals també van donar suport als Bombers mentre recopilaven informació sobre els fets.
Les dades obtingudes pels agents han estat traslladades a la Unitat d’Investigació de la Policia Municipal, que continua fent gestions per intentar identificar el presumpte responsable de l’incendi, indiquen fonts municipals.
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