Desallotgen una paperera de Sarrià de Ter per un incendi que crema la caldera i les cintes transportadores
Dotze dotacions dels Bombers van extremar les mesures de seguretat perquè a les instal·lacions hi ha una font radioactiva utilitzada per controlar la qualitat del paper; no hi va haver ferits
Un incendi a la indústria paperera Hinojosa de Sarrià de Ter va obligar a desallotjar tota l’empresa durant la nit de dijous a divendres. El foc va cremar parcialment la caldera de biomassa, el sistema d’alimentació i diverses cintes transportadores, però no va causar ferits ni persones afectades pel fum.
L’avís al telèfon d’emergències 112 es va rebre poc minuts abans de les donze de la nit. Quan els Bombers s’aproximaven a l’empresa, situada al carrer de Josep Flores, ja van observar una gran columna de fum i flames que sortien de les cintes d’alimentació.
El responsable de seguretat de la indústria va informar els equips d’emergències que s’havien activat els protocols interns i que tots els treballadors havien estat evacuats. Els Bombers van centrar la primera actuació a frenar el foc i evitar que es propagués a la resta de les instal·lacions.
L’incendi afectava l’interior de la nau on hi ha la caldera de biomassa, així com el sistema d’alimentació i les cintes, tant a l’interior com a l’exterior. En total, es van mobilitzar dotze dotacions dels Bombers.
Font radioactiva
Una de les particularitats del servei era que a la paperera hi ha una font radioactiva utilitzada per controlar la qualitat del paper. Aquesta circumstància va obligar a extremar les mesures de seguretat i explica l’ampli desplegament inicial, indiquen els Bombers.
Un cop controlades les flames, els efectius van començar les tasques de refredament i van anar retirant recursos progressivament. Les últimes dotacions van abandonar l’empresa poc abans de les tres de la matinada, quan el foc ja estava extingit i la zona havia estat revisada.
Al dispositiu també s’hi van desplaçar efectius dels Mossos d’Esquadra, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i la Policia Local.
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