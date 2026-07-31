Girona aprova el nou cartipàs després del trencament del govern tripartit amb el suport del PSC
L'Ajuntament de Girona aprova el nou cartipàs en un ple extraordinari després de la ruptura del govern tripartit fa unes setmanes
L'Ajuntament de Girona ha aprovat aquest divendres matí, en un ple extraordinari, el nou cartipàs després del trencament del govern tripartit fa unes setmanes. Tal com es va acordar aquest dijous, el PSC ha facilitat que la proposta tirés endavant abstenit-se, mentre que els regidors l'equip de govern (Guanyem i ERC) han estat els únics que han votat a favor. Junts, PP i Vox hi han votat en contra.
La portaveu de Junts, Gemma Geis, ha estat especialment crítica amb els seus anteriors socis de govern. Ha ressaltat que Junts va fer possible que Lluc Salellas fos alcalde el 2023 i que, "el primer minut que ha pogut triar entre mantenir aquella unitat o pactar amb el PSC, ha triat el PSC". "Avui no només es vota un cartipàs, es formalitza un canvi de majoria política a Girona", ha etzibat. Geis ha carregat contra el pacte amb els socialistes, i ha retrat al Govern de la Generalitat, liderat pel PSC, haver "incomplert" determinades propostes amb la ciutat.
El primer minut que ha pogut triar entre mantenir la unitat o pactar amb el PSC, l'alcalde ha triat el PSC
Geis ha assegurat que la seva formació tenia la "voluntat de facilitar el cartipàs" i que va posar dos compromisos, sobre la taula: que no s'apliqués la moratòria a les botigues vinculades al cicloturisme, i que es mantingués el control del padró. Fins i tot, ha indicat que es va "rebaixar" les exigències, però ha lamentat que l'alcalde els hagués "fet creure" que hi havia una "negociació oberta" quan "el peix estava venut des del principi".
Salellas ha replicat que qui va "trencar el govern" i "canviar les regles del joc" va ser Junts. Segons l'alcalde, els juntaires podien plantejar una prposta amb qüestions que "havien anat generant consensdurant els tres anys de govern compartit o posar sobre la taula temes "ideològics" pensats en "clau electoral". Ha assegurat que la seva "prioritat" inicial va ser arribar a un acord amb Junts i ha recordat que es van reunir amb aquest grup abans d'obrir les converses amb el PSC. Amb tot, ha reconegut que li hagués agradat "no haver de celebrar aquest ple", perquè l'acord del juny del 2023 havia estat concebut per arribar fins al final del mandat.
Projectes que "s'impulsen encara més"
L'alcalde ha defensat, però, que la sortida de Junts obligava a "recompondre l'organització interna" per poder convocar al setembre les comissions informatives, que passaran de set a quatre. Salellas ha agraït a ERC la seva «predisposició» i ha afirmat que el nou cartipàs busca simplificar l'estructura, guanyar eficiència i millorar la gestió quotidiana, donant "continuïtat" a la feina feta pels disset regidors que formaven el govern.
Qui ha trencat la unitat del govern i ha canviat les regles del joc ha estat Junts
També ha fixat unes "prioritats clares" pels pròxims deu mesos, abans de les eleccions municipals del 2027, en les quals es posarà èmfasi als 64 acords de govern pactats el juny de 2023. Ha agraït, a més, "l'esforç" del PSC per arribar a un acord, i ha reivindicat que els compromisos pactats amb els socialistes ja s'havien anat treballant en els últims tres anys, però que ara "s'impulsaran encara més". Es tracta de temes com el Campus de Salut, l'Arxiu Històric Provincial, el Truffaut, la neteja i el carrer de la Creu.
Entre les novetats, ha destacat les noves regidories d'Economia Social i Solidària, Centres Cívics i Ciutat Universitària, així com la creació d'oficines tècniques de contractació i manteniment, l'ús de la intel·ligència artificial per agilitzar l'administració i una comissió per seguir els projectes estratègics. També ha reivindicat que continua sent un govern "d'esquerres i independentista", centrat en l'habitatge, la transformació de l'espai públic i els grans projectes de ciutat.
Oposició "responsable"
La portaveu del PSC, Bea Esporrín, ha justificat l'abstenció perquè Girona necessita "una altra manera de fer política", basada en "més diàleg, més acords i més capacitat per arribar a consensos". Esporrín ha afirmat que la sortida de Junts no els va sorprendre perquè el tripartit es fonamentava, al seu parer, en un pacte "sense una base prou sòlida", tot i que sí que s'ha mostrat sorpresa pel discurs dels juntaires i per la falta, segons ha dit, de "motius raonables" per abandonar el govern.
Girona necessita més diàleg, més acords i més capacitat per arribar a consensos
Esporrín ha reivindicat una oposició "responsable" que eviti la "paràlisi" de la ciutat i ha remarcat que "qui no fallarà a Girona és el grup que va guanyar les eleccions". També ha subratllat que la proposta aprovada és diferent de la presentada inicialment fa tres anys i que el cost anual del cartipàs es redueix en més de 120.000 euros. L'abstenció, ha precisat, està vinculada als compromisos polítics concrets acordats amb el govern municipal, que considera pensats per millorar Girona.
El tinent d'alcaldia Quim Ayats ha explicat que la remodelació incorpora mesures destinades a millorar "l'eficiència, el funcionament i el dia a dia dels gironins", així com a garantir uns serveis municipals més òptims. El republicà ha defensat que els canvis permetran continuar desplegant els compromisos adquirits el 2023 i afrontar uns deu mesos marcats per l'execució de projectes estratègics. Entre les actuacions previstes, Ayats ha citat la pacificació de la plaça de Catalunya, el lliurament de les claus de nous habitatges de protecció oficial i el pla de xoc als equipaments esportius. "És la voluntat que vam tenir i que continuarem tenint", ha afirmat.
Els pròxims deu mesos han de servir per posar en marxa les mesures compromeses
PP i Vox també voten en contra
Per la seva banda, el portaveu del PP, Jaume Veray, ha assegurat que el ple celebrat aquest divendres "certifica el fracàs del govern" tripartit i ha criticat que "mentre el govern es fa més petit, el cartipàs es fa més gran". Ha remarcat que aquest "no farà el govern més fort, l'Ajuntament no serà més eficient, no donarà més estabilitat al govern i no serà més útil per resoldre els problemes dels gironins".
També ha votat en contra el regidor de Vox, Francisco Javier Domínguez, que ha apuntat que la sortida de Junts "ha alterat" el govern. Creu que el nou organigrama no es traduirà "en una relació real de la seva estructura política, en una administració més senzilla i eficient i amb un major respecte als drets de fiscalització de l'oposició".
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